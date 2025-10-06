قیمت لحظه‌ ای Altar of Creativity امروز برابر است با 0.0000004386 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت AION به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت AION را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Altar of Creativity امروز برابر است با 0.0000004386 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت AION به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت AION را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Altar of Creativity

Altar of Creativity قیمت لحظه ای(AION)

قیمت لحظه‌ ای 1 AION به USD:

$0.0000004386
-0.22%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Altar of Creativity (AION)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:52:45 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Altar of Creativity (AION) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.0000004221
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.0000006231
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.0000004221
$ 0.0000006231
--
--
+0.45%

-0.22%

+15.87%

+15.87%

قیمت لحظه‌ ای Altar of Creativity (AION) برابر است با $ 0.0000004386. در 24 ساعت گذشته، AION در بازه قیمتی حداقل $ 0.0000004221 تا حداکثر $ 0.0000006231 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته AION برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، AION در یک ساعت گذشته +0.45%، در 24 ساعت گذشته -0.22% و در 7 روز گذشته +15.87% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Altar of Creativity (AION)

--
----

$ 24.28K
$ 4.39K
--
10,000,000,000
SOL

ارزش بازار فعلی Altar of Creativity برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 24.28K. عرضه در گردش AION برابر است با --، و عرضه کل آن 10000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.39K است.

تاریخچه قیمت Altar of Creativity (AION) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Altar of Creativity برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.000000000967-0.22%
30 روز$ -0.0000001614-26.90%
60 روز$ -0.0244995614-100.00%
90 روز$ -0.0124995614-100.00%
تغییر قیمت امروز Altar of Creativity

امروز، AION تغییر $ -0.000000000967 (-0.22%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Altar of Creativity

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.0000001614 (-26.90%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Altar of Creativity

با گسترش بازه به 60 روز، AION تغییر $ -0.0244995614 (-100.00%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Altar of Creativity

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.0124995614 (-100.00%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Altar of Creativity (AION) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Altar of Creativity را ببینید.

Altar of CreativityAION چیست

میزبان خلاقیت، یک ابتکار Web3 محور است که هدف آن تبدیل ایده‌های انسانی به یک اکوسیستم هوش مصنوعی به نام «معمار» است. کاربران ایده‌های خلاقانه خود—از رویاها تا مفاهیم جسورانه—را ارسال می‌کنند و این ایده‌ها توسط هوش مصنوعی پردازش می‌شوند: اصالت سنجی، نمایش عددی (vectorization)، بررسی صحت اطلاعات و ذخیره روی زنجیره (on-chain).

هم اکنون Altar of Creativity در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Altar of Creativity خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ AION را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Altar of Creativity را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Altar of Creativity شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Altar of Creativity (USD)

ارزش Altar of Creativity (AION) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Altar of Creativity (AION) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Altar of Creativity را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Altar of Creativity را بررسی کنید!

توکنومیکس Altar of Creativity (AION)

درک، توکنومیکس Altar of Creativity (AION) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده AION بیشتر بدانید!

نحوه خریدAltar of Creativity (AION)

آیا به دنبال نحوه خرید Altar of Creativity هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Altar of Creativity را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

AION به ارزهای محلی

1 Altar of Creativity(AION) به VND
0.011541759
1 Altar of Creativity(AION) به AUD
A$0.000000666672
1 Altar of Creativity(AION) به GBP
0.000000324564
1 Altar of Creativity(AION) به EUR
0.00000037281
1 Altar of Creativity(AION) به USD
$0.0000004386
1 Altar of Creativity(AION) به MYR
RM0.00000184212
1 Altar of Creativity(AION) به TRY
0.000018403656
1 Altar of Creativity(AION) به JPY
¥0.0000666672
1 Altar of Creativity(AION) به ARS
ARS$0.000628364676
1 Altar of Creativity(AION) به RUB
0.000034754664
1 Altar of Creativity(AION) به INR
0.000038693292
1 Altar of Creativity(AION) به IDR
Rp0.007309997076
1 Altar of Creativity(AION) به PHP
0.000025938804
1 Altar of Creativity(AION) به EGP
￡E.0.000020807184
1 Altar of Creativity(AION) به BRL
R$0.000002355282
1 Altar of Creativity(AION) به CAD
C$0.000000609654
1 Altar of Creativity(AION) به BDT
0.000053675868
1 Altar of Creativity(AION) به NGN
0.000639355992
1 Altar of Creativity(AION) به COP
$0.00168692139
1 Altar of Creativity(AION) به ZAR
R.0.000007552692
1 Altar of Creativity(AION) به UAH
0.000018473832
1 Altar of Creativity(AION) به TZS
T.Sh.0.001082960418
1 Altar of Creativity(AION) به VES
Bs0.0000934218
1 Altar of Creativity(AION) به CLP
$0.000412284
1 Altar of Creativity(AION) به PKR
Rs0.000123825552
1 Altar of Creativity(AION) به KZT
0.000235931712
1 Altar of Creativity(AION) به THB
฿0.000014307132
1 Altar of Creativity(AION) به TWD
NT$0.00001344309
1 Altar of Creativity(AION) به AED
د.إ0.000001609662
1 Altar of Creativity(AION) به CHF
Fr0.000000346494
1 Altar of Creativity(AION) به HKD
HK$0.000003403536
1 Altar of Creativity(AION) به AMD
֏0.000168558366
1 Altar of Creativity(AION) به MAD
.د.م0.000004043892
1 Altar of Creativity(AION) به MXN
$0.000008065854
1 Altar of Creativity(AION) به SAR
ريال0.00000164475
1 Altar of Creativity(AION) به ETB
Br0.000066430356
1 Altar of Creativity(AION) به KES
KSh0.000056702208
1 Altar of Creativity(AION) به JOD
د.أ0.0000003109674
1 Altar of Creativity(AION) به PLN
0.000001592118
1 Altar of Creativity(AION) به RON
лв0.000001912296
1 Altar of Creativity(AION) به SEK
kr0.000004105296
1 Altar of Creativity(AION) به BGN
лв0.000000732462
1 Altar of Creativity(AION) به HUF
Ft0.000146198538
1 Altar of Creativity(AION) به CZK
0.000009149196
1 Altar of Creativity(AION) به KWD
د.ك0.0000001342116
1 Altar of Creativity(AION) به ILS
0.00000142545
1 Altar of Creativity(AION) به BOB
Bs0.000003035112
1 Altar of Creativity(AION) به AZN
0.00000074562
1 Altar of Creativity(AION) به TJS
SM0.00000405705
1 Altar of Creativity(AION) به GEL
0.000001192992
1 Altar of Creativity(AION) به AOA
Kz0.000401279526
1 Altar of Creativity(AION) به BHD
.د.ب0.0000001649136
1 Altar of Creativity(AION) به BMD
$0.0000004386
1 Altar of Creativity(AION) به DKK
kr0.00000280704
1 Altar of Creativity(AION) به HNL
L0.00001155711
1 Altar of Creativity(AION) به MUR
0.000019947528
1 Altar of Creativity(AION) به NAD
$0.000007552692
1 Altar of Creativity(AION) به NOK
kr0.000004377228
1 Altar of Creativity(AION) به NZD
$0.000000758778
1 Altar of Creativity(AION) به PAB
B/.0.0000004386
1 Altar of Creativity(AION) به PGK
K0.00000184212
1 Altar of Creativity(AION) به QAR
ر.ق0.000001596504
1 Altar of Creativity(AION) به RSD
дин.0.000044105616
1 Altar of Creativity(AION) به UZS
soʻm0.005348779632
1 Altar of Creativity(AION) به ALL
L0.00003646959
1 Altar of Creativity(AION) به ANG
ƒ0.000000785094
1 Altar of Creativity(AION) به AWG
ƒ0.00000078948
1 Altar of Creativity(AION) به BBD
$0.0000008772
1 Altar of Creativity(AION) به BAM
KM0.000000736848
1 Altar of Creativity(AION) به BIF
Fr0.0013052736
1 Altar of Creativity(AION) به BND
$0.000000565794
1 Altar of Creativity(AION) به BSD
$0.0000004386
1 Altar of Creativity(AION) به JMD
$0.00007032951
1 Altar of Creativity(AION) به KHR
0.00176854485
1 Altar of Creativity(AION) به KMF
Fr0.0001855278
1 Altar of Creativity(AION) به LAK
0.009534782418
1 Altar of Creativity(AION) به LKR
රු0.000133430892
1 Altar of Creativity(AION) به MDL
L0.000007429884
1 Altar of Creativity(AION) به MGA
Ar0.00196681398
1 Altar of Creativity(AION) به MOP
P0.0000035088
1 Altar of Creativity(AION) به MVR
0.00000671058
1 Altar of Creativity(AION) به MWK
MK0.000761457846
1 Altar of Creativity(AION) به MZN
MT0.000028030926
1 Altar of Creativity(AION) به NPR
रु0.000061921548
1 Altar of Creativity(AION) به PYG
0.0031105512
1 Altar of Creativity(AION) به RWF
Fr0.0006364086
1 Altar of Creativity(AION) به SBD
$0.000003609678
1 Altar of Creativity(AION) به SCR
0.000005995662
1 Altar of Creativity(AION) به SRD
$0.000017495754
1 Altar of Creativity(AION) به SVC
$0.00000383775
1 Altar of Creativity(AION) به SZL
L0.000007552692
1 Altar of Creativity(AION) به TMT
m0.000001539486
1 Altar of Creativity(AION) به TND
د.ت0.0000012798348
1 Altar of Creativity(AION) به TTD
$0.000002978094
1 Altar of Creativity(AION) به UGX
Sh0.0015280824
1 Altar of Creativity(AION) به XAF
Fr0.0002464932
1 Altar of Creativity(AION) به XCD
$0.00000118422
1 Altar of Creativity(AION) به XOF
Fr0.0002464932
1 Altar of Creativity(AION) به XPF
Fr0.0000447372
1 Altar of Creativity(AION) به BWP
P0.00000585531
1 Altar of Creativity(AION) به BZD
$0.000000881586
1 Altar of Creativity(AION) به CVE
$0.000041627526
1 Altar of Creativity(AION) به DJF
Fr0.0000776322
1 Altar of Creativity(AION) به DOP
$0.00002809233
1 Altar of Creativity(AION) به DZD
د.ج0.000057026772
1 Altar of Creativity(AION) به FJD
$0.000000991236
1 Altar of Creativity(AION) به GNF
Fr0.003813627
1 Altar of Creativity(AION) به GTQ
Q0.000003359676
1 Altar of Creativity(AION) به GYD
$0.000091834068
1 Altar of Creativity(AION) به ISK
kr0.0000535092

برای درک عمیق‌ تر Altar of Creativity، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Altar of Creativity
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Altar of Creativity

امروز Altar of Creativity (AION) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای AION به واحد USD برابر است با 0.0000004386 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی AION نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی AION نسبت به USD برابر است با $ 0.0000004386. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Altar of Creativity چقدر است؟
ارزش بازار AION برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش AION چقدر است؟
عرضه در گردش AION برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت AION چقدر بوده است؟
AION به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت AION در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
AION به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات AION چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای AION برابر است با $ 24.28K USD.
آیا AION در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد AION در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت AION مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Altar of Creativity (AION)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

