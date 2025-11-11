با بینش‌ های کلیدی در مورد Altar of Creativity (AION)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Altar of Creativity (AION)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

میزبان خلاقیت، یک ابتکار Web3 محور است که هدف آن تبدیل ایده‌های انسانی به یک اکوسیستم هوش مصنوعی به نام «معمار» است. کاربران ایده‌های خلاقانه خود—از رویاها تا مفاهیم جسورانه—را ارسال می‌کنند و این ایده‌ها توسط هوش مصنوعی پردازش می‌شوند: اصالت سنجی، نمایش عددی (vectorization)، بررسی صحت اطلاعات و ذخیره روی زنجیره (on-chain).

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

درک اقتصاد توکنی Altar of Creativity (AION) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

تاریخچه قیمت Altar of Creativity (AION) تحلیل تاریخچه قیمت AION به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند. همین حالا تاریخچه قیمت AION را بررسی کنید!