AGI Alpha قیمت لحظه ای(AGIALPHA)

قیمت لحظه‌ ای 1 AGIALPHA به USD:

+2.50%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای AGI Alpha (AGIALPHA)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:52:15 (UTC+8)

اطلاعات قیمت AGI Alpha (AGIALPHA) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.0064906
$ 0.0074299
بیشترین قیمت 24 ساعته

0.00%

+2.50%

+8.90%

+8.90%

قیمت لحظه‌ ای AGI Alpha (AGIALPHA) برابر است با $ 0.00697. در 24 ساعت گذشته، AGIALPHA در بازه قیمتی حداقل $ 0.0064906 تا حداکثر $ 0.0074299 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته AGIALPHA برابر با $ 0.049960137859604584 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.000577276480339268 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، AGIALPHA در یک ساعت گذشته 0.00%، در 24 ساعت گذشته +2.50% و در 7 روز گذشته +8.90% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار AGI Alpha (AGIALPHA)

$ 6.97M
$ 6.97M$ 6.97M

$ 14.18
$ 14.18$ 14.18

$ 6.97M
$ 6.97M$ 6.97M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,996,903.81
999,996,903.81 999,996,903.81

SOL

ارزش بازار فعلی AGI Alpha برابر است با $ 6.97M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 14.18. عرضه در گردش AGIALPHA برابر است با 1000.00M، و عرضه کل آن 999996903.81 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 6.97M است.

تاریخچه قیمت AGI Alpha (AGIALPHA) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت AGI Alpha برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00017+2.50%
30 روز$ +0.00293+72.52%
60 روز$ -0.00803-53.54%
90 روز$ -0.00803-53.54%
تغییر قیمت امروز AGI Alpha

امروز، AGIALPHA تغییر $ +0.00017 (+2.50%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه AGI Alpha

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.00293 (+72.52%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه AGI Alpha

با گسترش بازه به 60 روز، AGIALPHA تغییر $ -0.00803 (-53.54%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه AGI Alpha

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.00803 (-53.54%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت AGI Alpha (AGIALPHA) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت AGI Alpha را ببینید.

AGI AlphaAGIALPHA چیست

هر بار که یک عامل هوش مصنوعی کاری را در شبکه AGI Alpha انجام می‌دهد، به $AGIALPHA تبدیل می‌شود. این یعنی فعالیت بیشتر پروتکل = تقاضای بیشتر برای $AGIALPHA. ارزش این توکن مستقیماً به پذیرش آن بستگی دارد، نه تبلیغات اغراق‌آمیز.

هم اکنون AGI Alpha در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های AGI Alpha خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ AGIALPHA را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره AGI Alpha را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید AGI Alpha شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت AGI Alpha (USD)

ارزش AGI Alpha (AGIALPHA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از AGI Alpha (AGIALPHA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت AGI Alpha را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت AGI Alpha را بررسی کنید!

توکنومیکس AGI Alpha (AGIALPHA)

درک، توکنومیکس AGI Alpha (AGIALPHA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده AGIALPHA بیشتر بدانید!

نحوه خریدAGI Alpha (AGIALPHA)

آیا به دنبال نحوه خرید AGI Alpha هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی AGI Alpha را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

AGIALPHA به ارزهای محلی

1 AGI Alpha(AGIALPHA) به VND
183.41555
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به AUD
A$0.0105944
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به GBP
0.0051578
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به EUR
0.0059245
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به USD
$0.00697
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به MYR
RM0.029274
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به TRY
0.2924612
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به JPY
¥1.05944
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به ARS
ARS$9.9856402
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به RUB
0.5523028
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به INR
0.6148934
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به IDR
Rp116.1666202
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به PHP
0.4122058
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به EGP
￡E.0.3306568
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به BRL
R$0.0374289
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به CAD
C$0.0096883
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به BDT
0.8529886
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به NGN
10.1603084
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به COP
$26.8076655
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به ZAR
R.0.1200234
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به UAH
0.2935764
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به TZS
T.Sh.17.2098361
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به VES
Bs1.48461
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به CLP
$6.5518
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به PKR
Rs1.9677704
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به KZT
3.7493024
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به THB
฿0.2273614
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به TWD
NT$0.2136305
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به AED
د.إ0.0255799
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به CHF
Fr0.0055063
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به HKD
HK$0.0540872
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به AMD
֏2.6786407
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به MAD
.د.م0.0642634
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به MXN
$0.1281783
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به SAR
ريال0.0261375
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به ETB
Br1.0556762
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به KES
KSh0.9010816
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به JOD
د.أ0.00494173
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به PLN
0.0253011
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به RON
лв0.0303892
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به SEK
kr0.0652392
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به BGN
лв0.0116399
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به HUF
Ft2.3233101
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به CZK
0.1453942
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به KWD
د.ك0.00213282
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به ILS
0.0226525
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به BOB
Bs0.0482324
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به AZN
0.011849
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به TJS
SM0.0644725
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به GEL
0.0189584
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به AOA
Kz6.3769227
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به BHD
.د.ب0.00262072
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به BMD
$0.00697
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به DKK
kr0.044608
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به HNL
L0.1836595
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به MUR
0.3169956
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به NAD
$0.1200234
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به NOK
kr0.0695606
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به NZD
$0.0120581
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به PAB
B/.0.00697
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به PGK
K0.029274
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به QAR
ر.ق0.0253708
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به RSD
дин.0.7009032
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به UZS
soʻm84.9999864
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به ALL
L0.5795555
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به ANG
ƒ0.0124763
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به AWG
ƒ0.012546
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به BBD
$0.01394
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به BAM
KM0.0117096
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به BIF
Fr20.74272
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به BND
$0.0089913
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به BSD
$0.00697
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به JMD
$1.1176395
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به KHR
28.1047825
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به KMF
Fr2.94831
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به LAK
151.5217361
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به LKR
රු2.1204134
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به MDL
L0.1180718
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به MGA
Ar31.255571
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به MOP
P0.05576
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به MVR
0.106641
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به MWK
MK12.1006867
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به MZN
MT0.4454527
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به NPR
रु0.9840246
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به PYG
49.43124
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به RWF
Fr10.11347
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به SBD
$0.0573631
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به SCR
0.0952799
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به SRD
$0.2780333
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به SVC
$0.0609875
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به SZL
L0.1200234
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به TMT
m0.0244647
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به TND
د.ت0.02033846
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به TTD
$0.0473263
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به UGX
Sh24.28348
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به XAF
Fr3.91714
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به XCD
$0.018819
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به XOF
Fr3.91714
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به XPF
Fr0.71094
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به BWP
P0.0930495
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به BZD
$0.0140097
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به CVE
$0.6615227
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به DJF
Fr1.23369
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به DOP
$0.4464285
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به DZD
د.ج0.9062394
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به FJD
$0.0157522
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به GNF
Fr60.60415
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به GTQ
Q0.0533902
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به GYD
$1.4593786
1 AGI Alpha(AGIALPHA) به ISK
kr0.85034

منابع AGI Alpha

برای درک عمیق‌ تر AGI Alpha، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی AGI Alpha
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره AGI Alpha

امروز AGI Alpha (AGIALPHA) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای AGIALPHA به واحد USD برابر است با 0.00697 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی AGIALPHA نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی AGIALPHA نسبت به USD برابر است با $ 0.00697. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار AGI Alpha چقدر است؟
ارزش بازار AGIALPHA برابر است با $ 6.97M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش AGIALPHA چقدر است؟
عرضه در گردش AGIALPHA برابر است با 1000.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت AGIALPHA چقدر بوده است؟
AGIALPHA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.049960137859604584 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت AGIALPHA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
AGIALPHA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.000577276480339268 USD رسید.
حجم معاملات AGIALPHA چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای AGIALPHA برابر است با $ 14.18 USD.
آیا AGIALPHA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد AGIALPHA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت AGIALPHA مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:52:15 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به AGI Alpha (AGIALPHA)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

