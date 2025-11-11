اقتصاد توکنی AGI Alpha (AGIALPHA)

اقتصاد توکنی AGI Alpha (AGIALPHA)

با بینش‌ های کلیدی در مورد AGI Alpha (AGIALPHA)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 15:37:11 (UTC+8)
USD

اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت AGI Alpha (AGIALPHA)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت AGI Alpha (AGIALPHA)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
$ 6.51M
$ 6.51M$ 6.51M
کل عرضه:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
منبع تغذیه در گردش:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 6.51M
$ 6.51M$ 6.51M
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 0.03709
$ 0.03709$ 0.03709
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
$ 0.000577276480339268
$ 0.000577276480339268$ 0.000577276480339268
قیمت فعلی:
$ 0.00651
$ 0.00651$ 0.00651

اطلاعات AGI Alpha (AGIALPHA).

هر بار که یک عامل هوش مصنوعی کاری را در شبکه AGI Alpha انجام می‌دهد، به $AGIALPHA تبدیل می‌شود. این یعنی فعالیت بیشتر پروتکل = تقاضای بیشتر برای $AGIALPHA. ارزش این توکن مستقیماً به پذیرش آن بستگی دارد، نه تبلیغات اغراق‌آمیز.

وب‌ سایت رسمی:
https://agialpha.com/
کاوشگر بلوک:
https://solscan.io/token/tWKHzXd5PRmxTF5cMfJkm2Ua3TcjwNNoSRUqx6Apump

توکنومیکس AGI Alpha (AGIALPHA): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی AGI Alpha (AGIALPHA) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های AGIALPHA که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های AGIALPHA که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی AGIALPHA را درک کردید، قیمت زنده توکن AGIALPHA را بررسی کنید!

نحوه خرید AGIALPHA

آیا علاقه‌ مند به اضافه کردن AGI Alpha (AGIALPHA) به سبد خرید خود هستید؟ MEXC از روش‌ های مختلفی برای خرید AGIALPHA، از جمله کارت‌ های اعتباری، حواله‌ های بانکی و معاملات همتا به همتا، پشتیبانی می‌ کند. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC خرید ارزهای دیجیتال را آسان و ایمن می‌ کند.

تاریخچه قیمت AGI Alpha (AGIALPHA)

تحلیل تاریخچه قیمت AGIALPHA به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند.

پیش‌ بینی قیمت AGIALPHA

می‌خواهید بدانید که AGIALPHA به کجا می‌ رود؟ صفحه پیش‌ بینی قیمت AGIALPHA ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص‌ های فنی را ترکیب می‌ کند تا یک چشم‌ انداز آینده‌ نگر ارائه دهد.

چرا باید MEXC را انتخاب کنید؟

پلتفرم MEXC یکی از برترین صرافی‌ های ارز دیجیتال در جهان است که مورد اعتماد میلیون‌ ها کاربر در سراسر جهان است. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC ساده‌ ترین راه برای انجام معاملات ارز دیجیتال برای شماست.

بیش از 4,000 جفت معاملاتی در بازارهای اسپات و فیوچرز
سریع‌ ترین لیست شدن توکن در بین صرافی‌ های متمرکز (CEX)
رتبه اول لیکوئیدیتی در سراسر بازار
کمترین هزینه، پشتیبانی 24 ساعته در هفت روز از هفته از مشتریان
شفافیت بیش از 100% در ذخیره توکن برای وجوه کاربران
آستانه بسیار پایین: خرید ارز دیجیتال فقط با 1 USDT
mc_how_why_title
خرید کریپتو فقط با 1 USDT: ساده ترین راه شما به دنیای ارز های دیجیتال!

سلب مسئولیت

داده‌های توکنومیکس در این صفحه از منابع شخص ثالث است. MEXC صحت آن را تضمین نمی‌ کند. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.

لطفاً توافقنامه کاربری و سیاست حفظ حریم خصوصی را مطالعه و درک کنید.