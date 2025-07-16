ریپل (XRP) چیست؟ یک شبکه جهانی با کارایی بالا و مقیاس‌ پذیر برای پرداخت‌ ها و تبادل ارزش





پس از سال ها سکوت نسبی، XRP بار دیگر به نقطه کانونی بازار تبدیل شده است. این تجدید حیات هم به دلیل حل اختلافات نظارتی مربوط به شرکت مادر آن، ریپل، و هم به دلیل افزایش علاقه به XRPFi، ETFها و سایر تحولات است که نشان دهنده بازگشت XRP به توجه عمومی گسترده تر به شکلی جدید است.













ارز XRP ارز دیجیتال بومی ریپل است که در سال 2012 منتشر شد و برای ایجاد یک سیستم پرداخت و تسویه حساب آنی برای موسسات مالی جهانی طراحی شده است. برخلاف مکانیسم اثبات کار بیت کوین، XRP بر اساس الگوریتم اجماع پروتکل ریپل (RPCA) عمل میکند و مصرف انرژی پایینی را فراهم میکند و در عین حال پرداختهای فرامرزی را در عرض 3 تا 5 ثانیه با حداقل هزینه های تراکنش تسهیل میکند. XRP دارای توان عملیاتی بالا، تأخیر کم و مقیاس پذیری است.





ارزش اصلی XRP به عنوان یک "ارز واسط"، نه در شعار های غیرمتمرکز بودن، بلکه در ادغام عملی آن با بانکها و ارائه دهندگان پرداخت برای کاهش هزینه و زمان حواله های بینالمللی نهفته است. از سال 2025، ریپل با بیش از 300 موسسه مالی در بیش از ۷۰ کشور، از جمله SBI، بانک راکوتن ژاپن و بانک مرکزی عربستان سعودی همکاری داشته است.









شبکه XRP به طور متوسط زمان تأیید تراکنش تنها 3 تا 5 ثانیه را ارائه میدهد که بسیار بهتر از نقل و انتقالات بانکی سنتی است که میتواند چندین روز طول بکشد. این شبکه میتواند تقریباً 1500 تراکنش در ثانیه را پردازش کند و برای مقیاسپذیری بیشتر از طریق ارتقاء پروتکل طراحی شده است.





هزینههای تراکنش در XRP بسیار پایین است، معمولاً کمتر از 0.01 دلار برای هر تراکنش. در مقایسه با هزینه های بالای بیتکوین یا اتریوم در دورههای اوج، XRP یک راهحل مقرون به صرفه برای پرداختهای خرد و کلان ارائه میدهد.





کل عرضه 100 میلیارد توکن XRP در ابتدا در یک دسته واحد صادر شد و مصرف انرژی و نیازهای سخت افزاری مرتبط با استخراج به سبک بیتکوین را از بین برد. این شبکه از الگوریتم اجماع RPCA اختصاصی ریپل استفاده میکند که توسط مجموعه ای از گرههای اعتبارسنج از پیش تأیید شده برای اطمینان از ثبات دفتر کل نگهداری میشود.





در عمل، بسیاری از ارزهای ملی فاقد بازارهای مبادله مستقیم هستند و برای تبدیل به ارزهای واسطهای مانند دلار آمریکا یا یورو نیاز دارند. XRP به عنوان این "دارایی پل" عمل میکند و نقدینگی درخواستی بین جفت ارزها را بدون بازارهای مستقیم فراهم میکند. این مکانیزم نقدینگی عندالمطالبه (ODL) توسط موسسات مالی در چندین کشور، به ویژه در آمریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی، اتخاذ شده است.









ریپلنت، شبکه ریپل، از چندین مؤلفه کلیدی تشکیل شده است:





اکوسیستم xCurrent: پیامرسانی و تسویه حساب امن بین بانکها را امکانپذیر میکند.

اکوسیستم xRapid (که اکنون در ODL ادغام شده است): از XRP برای ارائه نقدینگی فوری استفاده میکند و نیاز به حسابهای از پیش تأمینشده را کاهش میدهد.

اکوسیستم xVia: رابط پرداخت سادهای را برای مشتریان شرکتی ارائه میدهد.





این خدمات در راهکار پرداخت ریپل ادغام شدهاند و به مؤسسات مالی بزرگ جهانی از جمله سانتاندر، امریکن اکسپرس و استاندارد چارترد خدمات ارائه میدهند.









در سال 2025، XRP عملکرد قوی در بازار را نشان داد و نوسانات قیمت قابل توجهی داشت و به دنبال آن روند صعودی کلی آغاز شد. در ابتدای سال، قیمت XRP به طور پیوسته افزایش یافت و به اوج خود نزدیک به 3.39 دلار رسید. در زمان نگارش این مطلب، قیمت XRP 2.24 دلار است و حجم معاملات 24 ساعته آن بیش از 100 میلیون دلار است. ارزش بازار آن در رتبه چهارم جهانی قرار دارد و تنها پس از BTC ETH و USDT قرار دارد.









از دیدگاه تکنیکال، XRP در حال حاضر در یک الگوی تثبیت گوه صعودی معامله میشود، با سطوح حمایتی متمرکز در حدود 2.10 و 2.00 دلار. شکست به زیر این سطوح میتواند باعث اصلاح به 1.78 دلار شود. برعکس، اگر XRP از منطقه مقاومت بین 2.35 و 2.40 دلار عبور کند، ممکن است محدوده هدف صعودی بعدی 2.90 تا 3.20 دلار را آغاز کند.













تصویب ETF مدتهاست که مورد توجه سرمایهگذاران در بازار ارزهای دیجیتال بوده است. طبق دادههای Polymarket، احتمال اینکه کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در سال 2025 یک ETF اسپات XRP را تأیید کند، به 98% افزایش یافته است. این خبر توجه و بحث گستردهای را در بازار برانگیخته است و سرمایهگذاران مشتاقانه منتظر تصویب ETF اسپات XRP هستند.













Grayscale, با افزایش احتمال تصویب، چندین موسسه مالی بزرگ از جمله Bitwise Franklin Templeton , و 21Shares درخواست هایی برای ETF های اسپات XRP ارائه دادهاند. این درخواست ها نه تنها نشان دهنده تقاضای رو به رشد برای محصولات سرمایهگذاری XRP تحت نظارت هستند، بلکه پشتیبانی قوی برای تصویب ETF اسپات XRP نیز فراهم میکنند.









تصویب ETF اسپات XRP، سرمایه نهادی بیشتری را به بازار XRP وارد میکند، تقاضا را به طور قابل توجهی افزایش میدهد و به طور بالقوه قیمت را بالا میبرد. علاوه بر این، چنین تصویبی، شناخت بازار و انطباق XRP با مقررات را افزایش میدهد و پایه محکمی برای توسعه بلندمدت آن ایجاد میکند.









ارز XRP به عنوان یکی از داراییهای زنجیره عمومی نسل قدیمی، زمانی به عنوان نمادی از «سنتی، سازگار و منسوخ» در نظر گرفته میشد. با این حال، پس از تحولات متعدد - از جمله پرداختهای فرامرزی، چالشهای دادرسی، رکود بازار و تجدید علاقه به ETF - دیگر فقط یک «ارز واسط برای بانکها» نیست. این ارز در حال تبدیل شدن به بخش حیاتی زیرساخت مالی دیجیتال جهانی است. در طول سه ماه آینده، XRP نه تنها به عنوان یک هدف کوتاه مدت برای دلالان عمل خواهد کرد، بلکه به عنوان یک عامل کلان مهم در روایت جهانی کریپتو نیز مطرح خواهد بود.









افزایش XRP نه تنها نشاندهندهی پایههای مستحکم آن در سیستم پرداخت جهانی است، بلکه پتانسیل نامحدود آن را به عنوان بخشی از زیرساخت مالی دیجیتال جهانی برجسته میکند. با افزایش انتظارات برای تأیید ETF لحظهای XRP، افزایش شناخت بازار و گسترش موارد استفاده، XRP در حال تبدیل شدن به یک دارایی محبوب در بین سرمایهگذاران است. برای کسانی که مشتاق به استفاده از فرصتهای بازار و کسب سود در سرمایهگذاریهای XRP هستند، انتخاب یک پلتفرم امن و راحت با کارمزد معاملاتی پایین، گامی حیاتی در جهت سرمایهگذاری موفق است.





پلتفرم MEXC به عنوان پلتفرم برتر برای معامله XRP شناخته میشود و نقدینگی استثنایی، عمق دفتر سفارش قوی و کارمزدهای معاملاتی فوقالعاده رقابتی را ارائه میدهد. این پلتفرم نقدینگی فراوان، دفتر سفارش عمیق و کارمزدهای معاملاتی فوقالعاده پایین را ارائه میدهد و به سرمایهگذاران این امکان را میدهد که از تجربیات معاملاتی کارآمد لذت ببرند و در عین حال هزینهها را به حداقل و بازده را به حداکثر برسانند. میتوانید توکنهای XRP را در MEXC با کارمزدهای بسیار رقابتی معامله کنید.





1) وارد اپلیکیشن MEXC یا وب سایت رسمی شوید.

2) در نوار جستجو، XRP را جستجو کنید و معاملات اسپات یا معاملات فیوچرز را انتخاب کنید.

3) نوع سفارش خود را انتخاب کنید، مبلغ و قیمت را وارد کنید و تراکنش را تکمیل کنید.





علاوه بر این، MEXC یک رویداد معاملاتی اسپات XRP با کارمزد صفر راه اندازی کرده است که کاربران را قادر میسازد با هزینههای حتی پایینتری معامله کنند - بیشتر پسانداز کنند، بیشتر معامله کنند و درآمد بیشتری کسب کنند. انتخاب MEXC برای سرمایهگذاری در XRP به معنای داشتن یک محیط معاملاتی امن، راحت و سرشار از فرصت است که در آن میتوانید از روندهای بازار جلوتر باشید و از هر فرصت سرمایهگذاری استفاده کنید.









سلب مسئولیت: اطلاعات ارائه شده در این مطلب، مشاورهای در مورد سرمایهگذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری یا هرگونه خدمات مرتبط دیگر نیست و همچنین به عنوان توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ دارایی عمل نمیکند. مرکز دانستنی های MEXC این اطلاعات را فقط برای اهداف مرجع ارائه میدهد و مشاوره سرمایهگذاری ارائه نمیدهد. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات مربوطه را به طور کامل درک میکنید و هنگام سرمایهگذاری احتیاط لازم را به عمل میآورید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایهگذاری کاربران ندارد.







