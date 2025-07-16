علاوه بر استفاده از پلتفرم MEXC برای معاملات اسپات و فیوچرز، کاربران می توانند با دعوت از دوستان، کمیسیون کسب کنند. زمانی که کاربران دوستان خود را برای استفاده از MEXC دعوت میکنند، می توانند درصدی از علاوه بر استفاده از پلتفرم MEXC برای معاملات اسپات و فیوچرز، کاربران می توانند با دعوت از دوستان، کمیسیون کسب کنند. زمانی که کاربران دوستان خود را برای استفاده از MEXC دعوت میکنند، می توانند درصدی از
دعوت از دوستان برای ثبت‌ نام در MEXC

علاوه بر استفاده از پلتفرم MEXC برای معاملات اسپات و فیوچرز، کاربران می توانند با دعوت از دوستان، کمیسیون کسب کنند. زمانی که کاربران دوستان خود را برای استفاده از MEXC دعوت میکنند، می توانند درصدی از کمیسیون معاملات اسپات و فیوچرز ارجاعات خود را کسب کنند. بالاترین نسبت کمیسیون میتواند تا 50% برسد.

1.چگونه دوستان را دعوت کنیم


1.1 در وب سایت


به وب سایت رسمی MEXC مراجعه کرده و وارد حساب کاربری خود شوید. روی آیکون کاربری در گوشه بالای سمت راست کلیک کرده و گزینه [رفرال] را انتخاب کنید.

در صفحه رفرال، روی [دعوت از دوستان] کلیک کنید. کد رفرال را کپی کرده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. زمانی که کاربران جدید ثبت نام میکنند، میتوانند کد رفرال را در هنگام ثبت نام وارد کرده و فرآیند دعوت را تکمیل کنند.

به طور جایگزین، لینک رفرال را مستقیماً کپی کرده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. زمانی که کاربران جدید از لینک رفرال برای باز کردن صفحه ثبتنام در مرورگر خود استفاده کنند، کد رفرال بهطور خودکار پر خواهد شد.


1.2 در اپلیکیشن


1）در اپلیکیشن موبایل MEXC، روی آیکون کاربری در گوشه بالا سمت چپ ضربه بزنید.
2）گزینه [رفرال] را انتخاب کرده تا به صفحه رفرال وارد شوید.
3）روی [دعوت از دوستان] ضربه بزنید.
4）انتخاب کنید که کد رفرال یا لینک رفرال را کپی کرده و برای دعوت از کاربران جدید استفاده کنید. به طور جایگزین، در صفحه اشتراکگذاری یک قالب را انتخاب کرده و پوستر رفرال را مستقیماً با دوستان خود به اشتراک بگذارید.


2. جوایز رفرال


زمانی که کاربران دوستان خود را برای ثبت نام در پلتفرم MEXC دعوت می کنند، هر بار که دوستانشان یک معامله انجام می دهند، درصدی از کارمزد معامله به عنوان کمیسیون به کاربران تعلق میگیرد.

2.1 نسبت کمیسیون


نرخ کمیسیون معاملات اسپات و فیوچرز برای کاربران استاندارد 40% است، با حداکثر 50% در برخی مناطق. اگر کاربران بخواهند کمیسیون بالاتری کسب کنند، میتوانند برای عضویت در برنامه افیلیت MEXC درخواست دهند.

پس از دعوت موفقیت آمیز ، هم معرف و هم دعوت شده جوایز بونوس فیوچرز دریافت خواهند کرد.

2.2 روش کمیسیون


کمیسیون واقعی که توسط معرف دریافت میشود، در ارز دیجیتال واقعی که دوست برای تسویه کارمزد های معاملاتی استفاده کرده است، توزیع میشود. به عنوان مثال، اگر دوست از MX برای جبران کارمزد های معاملاتی استفاده کند، کمیسیون واقعی دریافتی توسط معرف در MX توزیع خواهد شد.

2.3 زمان توزیع کمیسیون


کمیسیون های معاملات اسپات روز بعد از ساعت 00:00 (UTC+8) توزیع میشوند. کمیسیون های معاملات فیوچرز روز بعد از ساعت 09:00 (UTC+8) توزیع میشوند. زمان توزیع واقعی ممکن است با تأخیر مواجه شود، بنابراین لطفاً به زمان توزیع واقعی در روز بعد مراجعه کنید. جوایز کمیسیون به حساب اسپات MEXC واریز خواهد شد. لطفاً سوابق کمیسیون ها را در صفحه رفرال MEXC مشاهده کنید.

توجه:
1）واجد شرایط بودن کمیسیون برای معرف به مدت 1,080 روز از تاریخ ثبت نام دوست معتبر است.
2）برای اطمینان از دقت و امنیت داده ها، تنها داده های کمیسیون مربوط به 18 ماه گذشته ارائه می شود.

3. تاریخچه رفرال


تاریخچه دقیق [تاریخچه رفرال] و [کمیسیون] را میتوان در صفحه رفرال مشاهده کرد. کاربران میتوانند از فیلتر زمانی برای پیدا کردن تاریخچه مورد نظر خود استفاده کرده و تاریخچه را ذخیره کنند.


سلب مسئولیت: این اطلاعات مشاوره ای در زمینه سرمایهگذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا هر خدمات مرتبط دیگری ارائه نمیدهد و همچنین بهعنوان مشاوره برای خرید، فروش یا نگهداری هر دارایی نیز نمیباشد. آکادمی MEXC تنها اطلاعاتی برای مقاصد مرجع ارائه میدهد و مشاوره سرمایهگذاری محسوب نمیشود. لطفاً اطمینان حاصل کنید که ریسک های موجود را به طور کامل درک کرده و هنگام سرمایهگذاری احتیاط لازم را بهعمل آورید. MEXC مسئول تصمیمات سرمایه گذاری کاربران نمیباشد.


