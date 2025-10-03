رویدادهای فیوچرز MEXC: راهنمای جامع برای حداکثرسازی پاداش‌ ها در حین معامله





در بازار رقابتی معاملات رمزارز، انتخاب پلتفرمی که علاوه بر تجربه معاملاتی پایدار و کارآمد، مزایای جانبی متنوعی نیز ارائه کند، اهمیت ویژهای دارد. صرافی MEXC مجموعهای جامع از رویدادهای فیوچرز را طراحی کرده است که هم کاربران جدید و هم معاملهگران حرفهای میتوانند از آن بهرهمند شوند.





این رویدادها تمامی مراحل معامله را پوشش میدهند. چه یک تازهوارد باشید که برای نخستین بار وارد دنیای فیوچرز میشود، و چه یک معامل هگر پرحجم و با تجربه در معاملات فرکانس بالا، برای هر گروه پاداش هایی متناسب در نظر گرفته شده است.

، تخفیف در کارمزدها و امکان مشارکت در استخرهای جایزه نیز خواهند داشت. با شرکت در این رویدادها، معاملهگران نه تنها از سود بالقوه معاملات بهرهمند میشوند، بلکه دسترسی به بونوس های فیوچرز نیز خواهند داشت.





رویدادهای جاری فیوچرز در MEXC ارائه میدهد و به معاملهگران کمک میکند تا دریابند چگونه میتوانند در کنار فعالیت معاملاتی خود، از مزایای اضافی نیز بهرهمند شوند. کاربران میتوانند این رویدادها را در وبسایت رسمی MEXC و از مسیر رویداد ها ← فیوچرز در نوار ناوبری مشاهده کنند. این مقاله مروری جامع برارائه میدهد و به معاملهگران کمک میکند تا دریابند چگونه میتوانند در کنار فعالیت معاملاتی خود، از مزایای اضافی نیز بهرهمند شوند. کاربران میتوانند این رویدادها را در وبسایت رسمی MEXC و از مسیردر نوار ناوبری مشاهده کنند.









*BTN-سفر خود را در معاملات فیوچرز آغاز کنید&BTNURL= https://www.mexc.com/fa-IR/futures/BTC_USDT









«دریافت 10,000$» در حوزه معاملات فیوچرز به دو بخش اصلی تقسیم میشود: وظایف ویژه کاربران جدید و وظایف پیشرفته. بخش ویژه کاربران جدید با حداقل شرایط ورود طراحی شده است تا دسترسی به پاداش ها آسان تر باشد. در مقابل، وظایف پیشرفته مستلزم دستیابی به حجم مشخصی از معاملات تجمعی هستند و تنها پس از تحقق این سطح از فعالیت معاملاتی، امکان دریافت پاداش ها فراهم می شود. رویداددر حوزه معاملات فیوچرز به دو بخش اصلی تقسیم میشود:. بخش ویژه کاربران جدید با حداقل شرایط ورود طراحی شده است تا دسترسی به پاداش ها آسان تر باشد. در مقابل، وظایف پیشرفته مستلزم دستیابی به حجم مشخصی از معاملات تجمعی هستند و تنها پس از تحقق این سطح از فعالیت معاملاتی، امکان دریافت پاداش ها فراهم می شود.

















«جشنواره ویژه معامله گران بدون کارمزد» توسط صرافی MEXC برگزار میشود و به معامله گران امکان می دهد در 100 جفت معاملاتی فیوچرز بدون پرداخت هیچ گونه کارمزدی معامله کنند. شرکت در این رویداد نیازی به ثبت نام ندارد و کاربران می توانند هنگام معامله این جفت ها از کارمزد صفر برای هر دو بخش میکر و تیکر بهرهمند شوند. رویدادتوسط صرافی MEXC برگزار میشود و به معامله گران امکان می دهد دربدون پرداخت هیچ گونه کارمزدی معامله کنند. شرکت در این رویداد نیازی به ثبت نام ندارد و کاربران می توانند هنگام معامله این جفت ها ازبهرهمند شوند.





نکات مهم:

در طول دوره برگزاری، تخفیف های کارمزدی مربوط به سایر کمپینها برای این جفت های معاملاتی اعمال نخواهد شد.

حجم معاملات ثبت شده روی جفت های معاملاتی این رویداد، در محاسبه آمار و پاداشهای مربوط به سایر برنامه های فیوچرز (از جمله رویداد پاداش معاملات تا سقف 10,000 دلار، رویداد ویژه معاملات فیوچرز M-Day ، رویداد Super X-Game، جدول رتبه بندی معامله گران فیوچرز، رویداد ویژه جفت های معاملاتی محبوب فیوچرز و ...) لحاظ نخواهد شد.













«ویژه معاملات فیوچرز M-Day» یکی از برنامه های شاخص MEXC در حوزه معاملات فیوچرز است. در این رویداد، کاربرانی که در فیوچرز USDT-M یا Coin-M فعالیت می کنند می توانند در یک چالش شرکت کرده و شانس به دست آوردن صندوقچه ی شگفت انگیزهای رایگان را داشته باشند. این جعبه ها حاوی پاداش های معاملاتی فیوچرز هستند. این پاداش ها به عنوان مارجین قابل استفادهاند و سود حاصل از آنها نیز قابل برداشت خواهد بود. رویدادیکی از برنامه های شاخص MEXC در حوزه معاملات فیوچرز است. در این رویداد، کاربرانی که در فیوچرزیافعالیت می کنند می توانند در یک چالش شرکت کرده و شانس به دست آوردن صندوقچه ی شگفت انگیزهای رایگان را داشته باشند. این جعبه ها حاوی پاداش های معاملاتی فیوچرز هستند. این پاداش ها به عنوانقابل استفادهاند و سود حاصل از آنها نیز قابل برداشت خواهد بود.





با رسیدن به حجم معاملات 45,000 USDT، یک ؟ به کاربر تعلق میگیرد. هرچه حجم معاملات بالاتر باشد، تعداد بیشتری جعبه به دست میآید و در نتیجه احتمال یافتن جوایز ارزشمندتر افزایش مییابد.





«چگونه در M-Day شرکت کنیم» ارائه کرده است که جزئیات گام به گام فرایند را توضیح میدهد. برای آشنایی دقیق با مراحل ثبتنام و شرکت در این رویداد، صرافی MEXC راهنمایی با عنوانارائه کرده است که جزئیات گام به گام فرایند را توضیح میدهد.

















«Futures Hotspot» فرصتی است برای معامله جفتهای فیوچرز پرطرفدار. کاربران با کلیک بر روی گزینه ثبت نام سریع و انجام معاملات روی جفتهای تعیینشده در بازه زمانی مشخص، میتوانند شانس دریافت پاداشهای معاملاتی فیوچرز را به دست آورند. این رویداد با تمرکز بر جفتهای محبوب طراحی شده است تا ضمن افزایش نقدشوندگی در بازار، معاملهگران را به فعالیت بیشتر روی ابزارهای پرتقاضا ترغیب کند. رویدادفرصتی است برای معامله جفتهای فیوچرز پرطرفدار. کاربران با کلیک بر روی گزینه ثبت نام سریع و انجام معاملات روی جفتهای تعیینشده در بازه زمانی مشخص، میتوانند شانس دریافترا به دست آورند. این رویداد با تمرکز بر جفتهای محبوب طراحی شده است تا ضمن افزایش نقدشوندگی در بازار، معاملهگران را به فعالیت بیشتر روی ابزارهای پرتقاضا ترغیب کند.









*BTN-به کانون معاملات فیوچرز بپیوندید&BTNURL= https://www.mexc.co/futures-activity/coin-events









«جدول رتبه بندی معامله گران فیوچرز» ابزاری رقابتی در MEXC است که معامله گران را بر اساس سود و زیان روزانه رتبهبندی می کند. در طول دوره برگزاری، کاربران می توانند عملکرد خود را با دیگر معامله گران مقایسه کنند و در صورت قرار گرفتن در میان برترین ها از پاداش ها بهره مند شوند. رویدادابزاری رقابتی در MEXC است که معامله گران را بر اساسرتبهبندی می کند. در طول دوره برگزاری، کاربران می توانند عملکرد خود را با دیگر معامله گران مقایسه کنند و در صورت قرار گرفتن در میان برترین ها از پاداش ها بهره مند شوند.





200 کاربر برتر بر اساس PNL روزانه (به شرطی که حجم معاملات روزانه فیوچرز آن ها از 200,000 USDT فراتر رود) در یک استخر جوایز مشترک سهیم میشوند.

200 کاربر برتر بر اساس حجم معاملات نیز به استخر پاداش جداگانه ای دسترسی خواهند داشت.

پاداش ها به صورت روزانه بین برندگان توزیع میشود.





تابلوی امتیازات فیوچرز در سه بازه زمانی روزانه، هفتگی و ماهانه در دسترس است. این ساختار به معامله گران اجازه می دهد تا هم در رقابت های کوتاه مدت حضور داشته باشند و هم برای جایگاه های بلندمدت تلاش کنند.









*BTN-جدول رتبه بندی معامله گران فیوچرز بپیوندید&BTNURL= https://www.mexc.com/futures-activity/ranking









«Super X-Game » یکی از برنامههای تکرارشونده MEXC در حوزه معاملات فیوچرز است. در این رویداد، کاربرانی که معاملاتی با اهرم 21 برابر یا بیشتر انجام دهند، بهطور خودکار در رقابت ثبت نام میشوند. رویدادیکی از برنامههای تکرارشونده MEXC در حوزه معاملات فیوچرز است. در این رویداد، کاربرانی که معاملاتی باانجام دهند، بهطور خودکار در رقابت ثبت نام میشوند.





در نسخه به روز شده این رویداد، سطوح مختلف حجم معاملات با پاداش های متفاوت همراه است.

اندازه استخر جوایز به تعداد شرکت کنندگان واجد شرایط بستگی دارد؛ هرچه مشارکت بیشتر باشد، حجم کل جوایز نیز بزرگتر خواهد شد.

توزیع جوایز بر اساس رتبهبندی حجم معاملات صورت میگیرد.





برای اطلاع کامل از جزئیات، شرایط و قوانین دقیق، مراجعه به شرایط و ضوابط رویداد الزامی است.













توجه: قوانین رویداد فوق ممکن است تغییر کنند. لطفاً به آخرین قوانین در صفحه رویداد مراجعه کنید. MEXC حق تفسیر نهایی را برای خود محفوظ میدارد.









اکوسیستم رویدادهای فیوچرز در MEXC بهگونهای طراحی شده است که فرصت هایی چندلایه و مکمل برای معامله گران در سطوح مختلف فراهم آورد. از وظایف ساده و مقدماتی برای تازهواردان گرفته تا رقابت های پرچالش ویژه معامله گران حرفه ای، هر رویداد با هدف ایجاد ارزش افزوده و افزایش جذابیت معاملات شکل گرفته است.

معاملهگران با مطالعه دقیق قوانین هر رویداد و ادغام هوشمندانه آنها در چارچوب یک برنامه معاملاتی جامع، میتوانند بازدهی خود را بهینهسازی کرده و در مسیر دستیابی به سودآوری پایدار و بلندمدت گام بردارند.





چرا فیوچرز MEXC را انتخاب کنیم؟ بینش عمیقتری درباره مزایا و ویژگی های منحصر به فرد فیوچرز MEXC به دست آورید تا در بازار یک قدم جلوتر باشید. بینش عمیقتری درباره مزایا و ویژگی های منحصر به فرد فیوچرز MEXC به دست آورید تا در بازار یک قدم جلوتر باشید.

راهنمای معاملات فیوچرز MEXC (اپلیکیشن) فرآیند کامل معامله فیوچرز در اپلیکیشن را درک کنید و به راحتی شروع کنید. فرآیند کامل معامله فیوچرز در اپلیکیشن را درک کنید و به راحتی شروع کنید.





سلب مسئولیت: این اطلاعات به هیچ وجه توصیه ای در زمینه سرمایه گذاری، مالیات، حقوقی، مشاوره مالی، حسابداری یا سایر خدمات مرتبط محسوب نمی شود و همچنین دعوت یا پیشنهادی برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ گونه دارایی نیست. مطالب ارائه شده توسط مرکز دانستنی های MEXC صرفاً جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند و نباید به عنوان مشاوره سرمایهگذاری تلقی شوند.لطفاً پیش از هرگونه اقدام سرمایه گذاری، نسبت به درک کامل ریسک های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط کامل تصمیم گیری کنید. MEXC هیچگونه مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایه گذاری کاربران بر عهده ندارد.



