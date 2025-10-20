دستورالعمل‌ های استفاده از پاداش معاملات فیوچرز، ایردراپ پوزیشن و کوپن‌ ها













1) پاداش های معاملات فیوچرز فقط برای معاملات فیوچرز قابل استفاده هستند. سود حاصل از پاداش قابل برداشت است، اما خود پاداش قابل برداشت نیست و پس از انقضا به طور خودکار لغو میشود.





2) پاداش های فیوچرز را میتوان برای جبران کارمزد معاملات، هزینه های تأمین مالی (Funding Fees) و زیان های تحقق یافته مورد استفاده قرار داد. همچنین در صورتی که موجودی USDT حساب ناکافی باشد، این پاداش ها میتوانند به عنوان وجه تضمین (مارجین) جهت انجام معاملات به کار روند.





توضیح: از آنجا که پاداشهای فیوچرز در ابتدا برای پوشش کسورات مانند کارمزد معاملات، هزینه های تأمین مالی و زیانهای تحقق یافته مصرف می شوند، زمانی که حساب کاربر دارای هر دو موجودی USDT و پاداش های فیوچرز باشد، ابتدا USDT به عنوان وجه تضمین برای باز کردن پوزیشن ها استفاده می شود. این ترتیب به جلوگیری از کاهش ناگهانی وجه تضمین ناشی از کسر خودکار پاداش های فیوچرز کمک میکند و در نتیجه، ریسک لیکویید شدن پوزیشن ها را کاهش میدهد.





3) کسر پاداش در تاریخچه معاملات شما ظاهر میشود. کارمزدها، ضررها و کارمزدهای تأمین مالی ممکن است در یک ورودی پاداش تجمیع شوند.





مثال 1: اگر 5 USDT در پاداش معاملات فیوچرز داشته باشید و متحمل ضرر 2.5 USDT به علاوه 0.03 USDT در کارمزدهای پایانی شوید، تاریخچه شما کسر پاداش 2.53 USDT را نشان میدهد.

مثال 2: اگر 2 USDT در پاداش معاملات فیوچرز داشته باشید و متحمل ضرر 2.5 USDT به علاوه 0.03 USDT در کارمزدهای پایانی شوید، تاریخچه شما کسر پاداش 2– USDT را نشان میدهد.





4) هرگونه برداشت دارایی از کیف پول فیوچرز شما قبل از استفاده کامل از پاداش فیوچرز، بلافاصله تمام پاداش باقی مانده را از بین میبرد.





5) کارمزدهای معاملاتی تحت پوشش پاداش های فیوچرز، مشمول تخفیف کمیسیون نمیشوند.





6) محدودیت استفاده از پاداش های فیوچرز (Futures Bonuses): پاداشهای فیوچرز تنها برای معاملات فیوچرز از نوع USDT-M قابل استفاده هستند و برای معاملات USDC-M یا Coin-M Futures پشتیبانی نمیشوند.









موجودی پاداش معاملات فیوچرز را بررسی کنید: پاداش معاملات فیوچرز به کیف پول معاملات فیوچرز شما واریز خواهد شد.





اپلیکیشن MEXC خود را باز کنید و وارد آن شوید. در تب دارایی، روی فیوچرز ضربه بزنید و در زیر فهرست دارایی ها، زیر USDT می توانید موجودی پاداش معاملات فیوچرز خود را مشاهده کنید.









جزئیات استفاده از پاداش معاملات فیوچرز:





1) برنامه MEXC را باز کنید و وارد آن شوید؛ روی آواتار پروفایل در گوشه بالا سمت چپ ضربه بزنید.

2) معاملات را انتخاب کنید.

3) سفارشات فیوچرز را انتخاب کنید.

4) جریان سرمایه را انتخاب کنید. سپس، در قسمت فیلترها، پاداش را انتخاب کنید و برای مشاهده جزئیات استفاده از پاداش، روی تأیید ضربه بزنید.

















1) کاربران دعوت شده ی ویژه میتوانند با مراجعه به صفحه فرود (Landing Page) رویداد یا از طریق اعلان های درون برنامه ای، در طرح های پاداش شرکت کرده و جوایز خود را دریافت کنند.





2) با شرکت در رویدادهایی مانند « دریافت 8,000 دلار »، فرصت دریافت جوایز ایردراپ پوزیشنی برای خود ایجاد کنید.





توجه: در برخی رویدادها، شرایط واجد بودن به صورت روزانه و بر اساس معیارهای کاربر ارزیابی می شود. بنابراین، در صورتی که در روز درخواست پاداش، شرایط لازم را نداشته باشید، ممکن است امکان دریافت جایزه برای شما فراهم نشود.









پس از دریافت موفق ایردراپ پوزیشنی، یک ایمیل اطلاع رسانی برای شما ارسال خواهد شد. میزان اهرم (Leverage)، ارزش پوزیشن و جفت ارز معاملاتی از پیش تعیین شده نیست و جزئیات مربوطه در متن ایمیل اعلام میشود.





در اغلب موارد، جهت پوزیشن (لانگ یا شورت) به صورت تصادفی تخصیص مییابد؛ با این حال، در رویداد « دریافت 8,000 دلار »، کاربران این امکان را دارند که جهت معاملاتی موردنظر خود را به صورت دستی انتخاب کنند.









پس از دریافت موفق موقعیت معاملاتی، میتوانید بلافاصله به صفحه معاملات فیوچرز مراجعه کرده و جزئیات پوزیشن خود را مشاهده کنید.









شما میتوانید ایردراپ پوزیشن خود را افزایش دهید تا سود را افزایش دهید، سفارشات حد سود و حد ضرر تعیین کنید یا پوزیشن را به طور کامل ببندید. پس از بسته شدن، هر سودی که به دست آورید قابل برداشت است، اما مارجین باقی مانده به طور خودکار لغو میشود و قابل برداشت یا استفاده مجدد نیست.





اگر پوزیشن ایردراپ شده شما ضرر کند (بدون هیچ گونه مارجین اضافی)، حداکثر ضرر شما به وجوه ایردراپ شده محدود میشود؛ سایر داراییهای شما بدون تغییر باقی میمانند.













1) کوپن های کارمزد تنها برای جبران کارمزد معاملات فیوچرز قابل استفاده اند؛ این کوپن ها به عنوان وجه تضمین (مارجین) قابل استفاده نبوده و قابل برداشت نیستند. کوپن های منقضی شده به صورت خودکار از حساب بازیابی (لغو) می شوند.

2) کوپن های کارمزد بهصورت خودکار در زمان ایجاد کارمزد اعمال می شوند و نیازی به انتخاب دستی ندارند.

3) این کوپن ها در فرآیند کسر کارمزد، اولویت بالاترین سطح را دارند. ترتیب کسر به شکل زیر است: کوپن ها > پاداش ها > کسر از MX.

4) کوپن کارمزد تنها در صورتی قابل استفاده است که ارزش آن کل مبلغ کارمزد معامله را پوشش دهد؛ استفاده جزئی از کوپن برای پرداخت بخشی از کارمزد امکانپذیر نیست.

5) کارمزدهایی که از طریق کوپن پرداخت میشوند، مشمول بازپرداخت یا کمیسیون ریبیت نخواهند بود. استفاده از کوپن کارمزد در معاملات فیوچرز USDC-M و Coin-M پشتیبانی نمیشود.



