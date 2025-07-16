نحوه استفاده از ویژگی حد سود/حد ضرر (TP/SL) برای سفارشات محدود





سفارشات اسپات محدود نوعی سفارش است که شما در بازار معاملات اسپات MEXC برای خرید یا فروش مقدار مشخصی از دارایی با قیمتی خاص یا قیمت بهتر انجام می دهید. تنظیم نقاط حد سود (SL) و حد سود (TP) شامل تنظیم همزمان دو شرط شروع قیمت در هنگام انجام چنین سفارشی است. این شرایط اجرای خودکار عملیات معاملاتی مربوطه را با رسیدن به سود معین یا جلوگیری از زیان بیش از حد تضمین می کند.









ویژگی حد سود/حد ضرر برای سفارشات محدود شامل تعیین همزمان قیمت حد سود و/یا قیمت حد ضرر هنگام ثبت یک سفارش محدود (یعنی خرید یا فروش با قیمتی خاص) است. این دو قیمت سطوح از پیش تعیین شده ای هستند که برای راه اندازی سیستم معاملاتی برای اجرای خودکار عملیات خاص در هنگام رسیدن به آنها استفاده می شوند.













1）ویژگی حد سود/حد ضرر سفارش محدود تنها پس از تکمیل کامل سفارش خرید محدود می تواند فعال شود.

2）شما می توانید ویژگی حد سود/حد ضرر را برای سفارش های فروش به طور همزمان هنگام ثبت سفارش محدود تنظیم کنید.

3）در ویژگی حد سود/حد ضرر شما، فقط یک سفارش فروش فعال میشود و سفارش فروش دیگر لغو میشود.









1）ویژگی حد سود/حد ضرر سفارش محدود تنها پس از تکمیل کامل سفارش فروش محدود می تواند فعال شود.

2）شما می توانید ویژگی حد سود/حد ضرر را برای سفارشات خرید به طور همزمان هنگام ثبت سفارش محدود تنظیم کنید.

3）در ویژگی حد سود/حد ضرر شما، فقط یک سفارش خرید فعال میشود و سفارش خرید دیگر لغو میشود.













اگر قیمت فعلی توکن توکن MX به میزان 2.75 USDT/MX است و میخواهید آن را با قیمت کمتری خریداری کنید، قیمت خرید برای سفارش محدود خود را به همراه مقدار MX که میخواهید خریداری کنید، 2 USDT/MX تعیین میکنید. علاوه بر این، اگر پیشبینی میکنید که توکن MX به 3.5 USDT/MX افزایش یابد، میخواهید سود خود را در این نقطه قیمت قفل کنید.









قیمت خرید مورد نظر خود را تنظیم کنید و مقدار آن را خریداری کنید، به عنوان مثال. 2 USDT/MX و 100 توکن MX.





پس از تکمیل تنظیمات، سفارش خرید محدود در انتظار راه اندازی خواهد بود.









در این مرحله، باید قیمت TP را تعیین کنید:





حد سود (سفارش فروش) قیمت فعال سازی: زمانی که توکن MX در یک روند صعودی باشد، این قیمت (B) راه اندازی می شود. در این سناریو، می توانید آن را روی 3.5 USDT/MX تنظیم کنید.









اگر نگران این هستید که MX ممکن است به 3.5 USDT/MX افزایش پیدا نکند و ممکن است روند نزولی رخ دهد، و می خواهید با 1.5 USDT/MX خارج شوید.





در این مرحله، باید قیمت ویژگی SL را تعیین کنید:





حد ضرر (سفارش فروش) قیمت فعال سازی: زمانی که توکن MX در یک روند نزولی قرار می گیرد، این قیمت (B1) راه اندازی می شود. در این سناریو، می توانید آن را روی 1.5 USDT/MX تنظیم کنید.









سود مورد انتظار:

= 3.5 USDT/MX x 100 - 2 USDT/MX x 100 = 350 USDT - 200 USDT = 150 USDT





ضرر مورد انتظار:

= 2 USDT/MX x 100 - 1.5 USDT/MX x 100 = 200 USDT - 150 USDT = 50 USDT













ویژگی حد سود/حد ضرر (TP/SL) برای سفارشات محدود شامل دو رفتار معاملاتی است: اول خرید، سپس فروش، یا اول فروش، سپس خرید.





سفارشات استاپ-لیمیت فقط شامل یک رفتار معاملاتی است: خرید یا فروش.









ویژگی حد سود/حد ضرر (TP/SL) برای سفارشات محدود برای سیستمهای معاملاتی پیچیده مناسب است: به عنوان مثال، استراتژیهای معاملاتی مانند فروش بالا و خرید پایین میتوانند شبیه به عمل «کوتاه کردن» داراییهای دیجیتالی باشند.





سفارشات استاپ-لیمیت برای سیستم های معاملاتی نسبتاً ساده مناسب هستند: به عنوان مثال، از این ویژگی برای اجرای یک سفارش خرید یا فروش منفرد که مطابق با ترجیحات شما است استفاده کنید.













3）پارامترهای مربوط به سفارشات [لیمیت] را تنظیم کنید.









4）پارامترهای TP/SL را تنظیم کنید.













نقاط حد سود/حد ضرر (TP/SL) به طور موثر زمانی فعال می شوند که سفارش لیمیت مربوطه به طور کامل پر شود. اگر سفارش محدود فقط تا حدی پر شود، عملکردهای حد سود/حد ضرر فعال نمی شوند، حتی اگر به قیمت های فعال سازی تنظیم شده برای حد سود/حد ضرر رسیده باشند.





هنگامی که یک سفارش لیمیت (سفارش خرید) و امتیازات حد سود/حد ضرر تنظیم می شود، سیستم از مقدار سفارش محدود کامل شده به عنوان مقدار سفارش برای حد سود/حد ضرر استفاده می کند.





هنگامی که یک سفارش محدود (سفارش فروش) و امتیازات حد سود/حد ضرر تنظیم می شود، سیستم از مقدار سفارش محدود کامل شده به عنوان مبلغ سفارش برای حد سود/حد ضرر استفاده می کند.





دلایلی که ممکن است امتیاز حد سود/حد ضرر با رسیدن به قیمت های مشخص شده بی اثر شود:

موجودی ناکافی در حساب کاربر در طول تولید سفارشات حد سود/حد ضرر منجر به شکست سفارش می شود.

سفارشات حد سود/حد ضرر از پیش تولید شده به حداقل مقدار سفارش پلت فرم نمی رسند و در نتیجه تولید سفارش با شکست مواجه می شود.





آموزش ها و راهنماها ممکن است در سیستم عامل های مختلف متفاوت باشد. لطفاً برای دقت به سیستم عامل فعلی خود مراجعه کنید.









ویژگی حد سود/حد ضرر (TP/SL) برای سفارشات محدود می تواند به شما در دستیابی به سود و محدود کردن ضرر در بازارهای پیشنهادی و درخواستی معاملات لحظه ای کمک کند. در عملیات عملی، می توانید سطوح قیمت از پیش تعریف شده را برای TP/SL تنظیم کنید. در طول معاملات واقعی، هنگامی که سفارش محدود شما اجرا می شود، قیمت های TP/SL بر اساس شرایط بازار آغاز می شود.





هشدار ریسک: مزیت تعیین امتیاز SL/TP برای سفارشات محدود این است که می تواند به سرمایه گذاران در کنترل ریسک ها و خودکارسازی معاملات کمک کند. با این حال، نقطه ضعف آن این است که نوسانات بازار ممکن است باعث شود دستورات مشروط مطابق انتظار اجرا نشوند. هنگام استفاده از این ویژگی، نظارت دقیق بر نوسانات و ریسک های بازار و اطمینان از همسویی استراتژی معاملاتی شما با اهداف سرمایه گذاری و تحمل ریسک بسیار مهم است.



