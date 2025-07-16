چطور مشکلات سفارش را حل کنیم؟

هنگام انجام معاملات اسپات در MEXC، ممکن است با مشکلات زیر در سفارشهای خود مواجه شوید. لطفاً به راهحلهای ارائهشده برای هر یک از این مشکلات مراجعه کنید.









اگر سفارش شما در حالت در انتظار پردازش باقی مانده است، معمولاً یکی از دو دلیل زیر وجود دارد: ① قیمت آخرین معامله به قیمت لیمیت شما نرسیده است. ② به دلیل نوسانات سریع قیمت در مدت کوتاه، ممکن است تعداد کافی از طرفهای معامله برای تطبیق سفارش شما وجود نداشته باشد.

توجه داشته باشید که سفارشها در دفتر سفارش بر اساس اولویت قیمت و اولویت زمانی پردازش میشوند. همچنین ممکن است سفارشهای دیگری قبل از سفارش شما در صف قرار گرفته باشند.









① قیمت سفارش خود را در بخش سفارشهای باز (Open Orders) بررسی کنید و ببینید آیا با سفارش طرف معامله مطابقت دارد یا خیر.









② برای اجرای سریعتر سفارش، میتوانید قیمت سفارش خود را تنظیم کرده و سفارش جدیدی با قیمتی رقابتیتر ثبت کنید. ③ همچنین میتوانید یک سفارش مارکت ثبت کنید تا سفارش شما بلافاصله اجرا شود.









اگر با مشکلات فنی مانند ناتوانی در لغو سفارش یا واریز نشدن وجوه مواجه شدید، لطفاً با خدمات مشتریان آنلاین تماس بگیرید و مشکل خود را برای دریافت کمک بیشتر گزارش دهید.



