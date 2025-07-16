هنگام انجام معاملات اسپات در MEXC، ممکن است با مشکلات زیر در سفارشهای خود مواجه شوید. لطفاً به راهحلهای ارائهشده برای هر یک از این مشکلات مراجعه کنید. 1.مشکلات مربوط به سفارش های اجرا نشده اگر سفارش شهنگام انجام معاملات اسپات در MEXC، ممکن است با مشکلات زیر در سفارشهای خود مواجه شوید. لطفاً به راهحلهای ارائهشده برای هر یک از این مشکلات مراجعه کنید. 1.مشکلات مربوط به سفارش های اجرا نشده اگر سفارش ش
مرکز دانستنی ها/راهنماهای مبتدیان/اسپات/چطور مشکلات...را حل کنیم؟

چطور مشکلات سفارش را حل کنیم؟

7/16/2025
#اسپات#مبتدیان#مفاهیم پایه
هنگام انجام معاملات اسپات در MEXC، ممکن است با مشکلات زیر در سفارشهای خود مواجه شوید. لطفاً به راهحلهای ارائهشده برای هر یک از این مشکلات مراجعه کنید.

1.مشکلات مربوط به سفارش های اجرا نشده


اگر سفارش شما در حالت در انتظار پردازش باقی مانده است، معمولاً یکی از دو دلیل زیر وجود دارد: ① قیمت آخرین معامله به قیمت لیمیت شما نرسیده است. ② به دلیل نوسانات سریع قیمت در مدت کوتاه، ممکن است تعداد کافی از طرفهای معامله برای تطبیق سفارش شما وجود نداشته باشد.
توجه داشته باشید که سفارشها در دفتر سفارش بر اساس اولویت قیمت و اولویت زمانی پردازش میشوند. همچنین ممکن است سفارشهای دیگری قبل از سفارش شما در صف قرار گرفته باشند.

2. راهحل ها


① قیمت سفارش خود را در بخش سفارشهای باز (Open Orders) بررسی کنید و ببینید آیا با سفارش طرف معامله مطابقت دارد یا خیر.


② برای اجرای سریعتر سفارش، میتوانید قیمت سفارش خود را تنظیم کرده و سفارش جدیدی با قیمتی رقابتیتر ثبت کنید. ③ همچنین میتوانید یک سفارش مارکت ثبت کنید تا سفارش شما بلافاصله اجرا شود.

3.مشکلات فنی سفارش


اگر با مشکلات فنی مانند ناتوانی در لغو سفارش یا واریز نشدن وجوه مواجه شدید، لطفاً با خدمات مشتریان آنلاین تماس بگیرید و مشکل خود را برای دریافت کمک بیشتر گزارش دهید.

سلب مسئولیت: این اطلاعات شامل توصیههای سرمایهگذاری، مالیاتی، قانونی، حسابداری یا خدمات مرتبط نیست و نباید به عنوان مشاوره برای خرید، فروش یا نگهداری داراییها در نظر گرفته شود.MEXC Learn صرفاً اطلاعاتی را برای اهداف مرجع ارائه میدهد و مشاوره سرمایهگذاری نیست. لطفاً از خطرات موجود آگاه باشید و با دقت عمل کنید. پلتفرم هیچ مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایهگذاری کاربران ندارد.


