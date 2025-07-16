معاملات پیش-بازار چیست؟









معاملات پیش-بازار یا معاملات پیش از عرضه به بازار، سرویس OTC (فرابورس) منحصر به فردی است که توسط MEXC ارائه می شود و به معامله گران این امکان را می دهد تا توکن های جدید را پیش از لیست شدن رسمی در صرافی های ارز دیجیتال خریداری و بفروشند. این رویکرد نوآورانه به خریداران و فروشندگان اجازه میدهد تا قیمتها را به طور مستقل تنظیم کرده و بر اساس توافق دو طرفه، معاملات خود را به انجام برسانند. به این ترتیب، شما میتوانید با قیمت دلخواه خود وارد معاملات شوید و از فرصتهای جذاب و سودآور پیش از ورود توکن ها به بازار عمومی بهره برداری کنید. با استفاده از معاملات پیش-بازار MEXC، شما می توانید یک مزیت رقابتی منحصر به فرد کسب کنید و از نوسانات قیمتی پیش از عرضه عمومی به نفع خود استفاده کنید. برای حداکثر کردن شانس خود در این نوع معاملات، آگاهی از فرآیندهای معاملاتی و الزامات ضروری است تا بتوانید تصمیمات آگاهانه ای در این بازار پویا و فرصت طلب اتخاذ کنید.









معاملات پیش-بازار MEXC فرصتی منحصر به فرد را برای سرمایه گذاران فراهم میآورد تا قبل از لیست رسمی توکن های جدید در صرافی، به بازار وارد شوند و از شرایط بهتری برای سرمایهگذاری بهره مند شوند. این سرویس به سرمایهگذاران این امکان را میدهد که توکنهای محبوب را با شرایط مطلوب تری نسبت به معاملات پس از عرضه خریداری کنند، و به این ترتیب، از مزیت بالقوه بازار در مراحل اولیه برخوردار شوند. با استفاده از این فرصت پیش از لیست شدن رسمی، شما میتوانید در مراحل ابتدایی ورود توکنها به بازار، از نوسانات قیمتی بهره برداری کنید و به این ترتیب، یک قدم جلوتر از دیگر سرمایه گذاران باشید و از پتانسیل رشد بالاتر این توکن ها در آینده بهره مند شوید.









در وب سایت رسمی MEXC، روی [اسپات] کلیک کنید و [معاملات پیش-بازار] را انتخاب کنید تا به صفحه معاملات پیش بازار دسترسی پیدا کنید. در اینجا، میتوانید توکن های موجود را مشاهده کنید و روی [معامله] کلیک کنید تا به صفحه معاملات پیش بازار برای توکن مربوطه بروید.













روی [ایجاد سفارش] کلیک کنید و قیمت و مقدار توکنی را که می خواهید خریداری کنید وارد کنید. پس از بررسی جزئیات، چک باکس را برای پذیرش قرارداد کاربر مربوطه انتخاب کنید، سپس برای ثبت سفارش روی [خرید] کلیک کنید.









همچنین، میتوانید در دفترچه سفارشها، سفارشهای فروش موجود را که نیازهای شما را برآورده میکنند جستجو کنید و برای خرید توکنها با قیمت مشخص شده توسط فروشنده، روی [خرید] کلیک کنید.









پس از تکمیل سفارش، فقط باید منتظر تسویه حساب باشید.









روی [ایجاد سفارش] کلیک کنید و قیمت و مقدار توکنی را که می خواهید بفروشید وارد کنید. پس از بررسی جزئیات، چک باکس را برای پذیرش قرارداد کاربر مربوطه انتخاب کنید، سپس برای ثبت سفارش روی [فروش] کلیک کنید.









از طرف دیگر، می توانید در دفترچه سفارش ها برای سفارش های خرید موجود که نیازهای شما را برآورده میکنند، جستجو کنید و روی [فروش] کلیک کنید تا توکن ها را به قیمت پیشنهادی خریدار بفروشید.









پس از تکمیل سفارش، فقط باید منتظر تسویه حساب باشید.









اگر خریدار هستید، پس از تکمیل سفارش، فقط منتظر زمان تسویه حساب باشید. اگر فروشنده پیش فرض نکند، توکن ها را به مقدار متناسب با سفارش خود دریافت خواهید کرد. اگر فروشنده پیش فرض کند، از فروشنده غرامت دریافت خواهید کرد.





اگر فروشنده هستید، لطفاً مطمئن شوید که توکن های کافی در حساب اسپات خود برای انجام تعهدات تحویل خود قبل از زمان تسویه حساب دارید. لطفا صبور باشید و منتظر زمان تسویه حساب باشید. توکن های شما با خیال راحت به حساب خریدار منتقل می شود و فرآیند تسویه حساب با موفقیت انجام می شود.





معاملات پیش-بازار MEXC در حال حاضر هم در وب سایت و هم در برنامه در دسترس است، با فرآیند عملیاتی یکسان در هر دو سیستم عامل.





در صفحه اصلی برنامه MEXC، روی [بیشتر] - [بخش های پر کاربرد] - [معاملات پیش-بازار] ضربه بزنید تا به صفحه معاملات پیش-بازار دسترسی پیدا کنید. در اینجا، میتوانید توکن های موجود را مشاهده کنید و روی [معامله] ضربه بزنید تا برای شروع معامله، به صفحه معاملات پیش-بازار برای توکن مربوطه بروید.













برای خریداران، در صورتی که فروشنده نتواند توکن ها را به طور کامل یا به موقع تحویل دهد، خریدار غرامت دریافت میکند، هرچند که توکن های مربوطه را دریافت نخواهد کرد. این شرایط بهگونه ای طراحی شده است که از حقوق خریداران حفاظت شود، اما همچنان به معامله گران نیاز است که با دقت و هوشیاری وارد این بازار شوند. برای فروشندگان، عدم تحویل کامل و به موقع توکن ها منجر به از دست رفتن وثیقه سفارش خواهد شد.





علاوه بر این، معاملات پیش بازار امکان دسترسی زودهنگام به توکن ها را فراهم میآورد، که میتواند نوسانات قیمت قابل توجهی را قبل از لیست شدن رسمی توکنها به همراه داشته باشد. به همین دلیل، کاربران باید قبل از تصمیمگیری برای سرمایهگذاری یا معامله، شرایط معاملاتی توکن ها را به دقت بررسی کرده و ارزیابی کامل از ریسک ها و فرصت های موجود داشته باشند تا به بهترین تصمیم ممکن دست یابند.









در معاملات پیش-بازار، چه خریدار یا فروشنده باشید، کارمزد معامله اعمال می شود. میتوانید نرخهای کارمزد معاملاتی فعلی را در صفحه معاملات پیش-بازار توکنی که می خواهید معامله کنید، مشاهده کنید. به عنوان مثال، نرخ کارمزد توکن MEMEFI در تصویر زیر نشان داده شده است.









در حال حاضر، پلتفرم MEXC یک مزیت برای مدت زمان محدود با کارمزد معاملاتی صفر ارائه می دهد که به کاربران کمک می کند در کارمزد های معاملات صرفه جویی کنند و سود بیشتری کسب کنند. توجه به این نکته ضروری است که کارمزد معاملاتی حتی در صورت شکست تسویه حساب همچنان اعمال می شود. MEXC فقط در صورت عدم تکمیل سفارش یا لغو لیستینگ پروژه، کارمزد معاملات را بازپرداخت می کند.





اگر مایلید در مورد معاملات پیش-بازار اطلاعات بیشتری کسب کنید، می توانید به " سؤالات متداول معاملات پیش-بازار " مراجعه کنید.





سلب مسئولیت: این اطلاعات توصیهای در زمینه سرمایهگذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا سایر خدمات مرتبط ارائه نمیکند و همچنین به منزله مشاوره برای خرید، فروش یا نگهداری دارایی نیست. MEXC Learn اطلاعاتی را فقط برای مقاصد مرجع ارائه می دهد و به منزله مشاوره سرمایه گذاری نیست. لطفاً مطمئن شوید که خطرات موجود را کاملاً درک کرده اید و هنگام سرمایه گذاری احتیاط کنید. پلتفرم مسئول تصمیمات سرمایه گذاری کاربران نیست.