نحوه معامله قراردادهای فیوچرز مبتنی بر رمزارز برای سهام در MEXC





قراردادهای فیوچرز مبتنی بر رمزارز برای سهام، ابزارهای مالی مشتقه ای هستند که سهام شرکت های بورسی ایالات متحده را از طریق معاملات فیوچرز با بازار رمزارزها پیوند میدهند. این قراردادها به سرمایه گذاران امکان می دهند تا با استفاده از رمزارزهایی نظیر تتر (USDT) بهعنوان وجه تضمین، بر نوسانات قیمتی سهام آمریکایی معامله کنند، بی آنکه مالکیت واقعی آن سهام را در اختیار داشته باشند. به این ترتیب، سرمایه گذاران میتوانند با بهرهگیری از نقدینگی موجود در بازار رمزارز، در بازار سهام ایالات متحده موقعیت گیری کرده و از فرصت های آربیتراژ یا پوشش ریسک بهرهمند شوند، بدون نیاز به تبدیل دارایی های دیجیتال به ارزهای سنتی.









1) معاملات از دوشنبه ساعت 04:00 (UTC) تا جمعه ساعت 04:00 (UTC) بهصورت 24 ساعته و در 5 روز هفته فعال است. در صفحهی هر جفتارز معاملاتی، برنامه ی زمانی مربوطه به طور واضح نمایش داده می شود تا کاربران بتوانند استراتژی های خود را بر اساس آن تنظیم کنند.





در تعطیلات کامل بازار ایالات متحده، معاملات فیوچرز سهام در پلتفرم MEXC در تمام طول روز متوقف خواهد شد.

در روزهای معاملاتی نیمه وقت (روزهای بسته شدن زودهنگام)، معاملات فیوچرز سهام در پلتفرم MEXC در ساعت 13:00 (ET) به پایان میرسد.

در دورههای تعلیق معاملاتی، کاربران میتوانند سفارش های خود را لغو کنند، مارجین را تنظیم کرده و اهرم را تغییر دهند. با این حال، ثبت سفارش جدید ممکن نیست و در این بازه ها هیچ گونه ریسک لیکویید شدن وجود نخواهد داشت.





2) مبنای قیمت دارایی پایه: قیمت دارایی پایه بر اساس دادههای قیمتگذاری توکنایز شده سهام ایالات متحده توسط پلتفرم Ondo تعیین میشود. بنابراین، این قیمت ممکن است با آخرین قیمت لحظهای بازار سهام متناظر در ایالات متحده تفاوت داشته باشد.





3) کاربران می توانند اقدامات معاملاتی استانداردی همچون باز کردن پوزیشن های لانگ (Long) و شورت (Short) را انجام دهند. نسبت اهرم (Leverage) در هر جفت معاملاتی «سهام–فیوچرز» متفاوت است؛ بنابراین لازم است به ارقام مشخص اهرم که در صفحه مربوط به هر جفت معاملاتی نمایش داده میشود، مراجعه کنید.





4) در حال حاضر، MEXC در قالب یک طرح تشویقی محدود، قراردادهای فیوچرز سهام را بدون کارمزد معامله و بدون هزینه تأمین مالی (Funding Fee) ارائه می دهد. این مزیت میتواند هزینه های مبادلاتی سرمایه گذاران را بهطور چشمگیری کاهش دهد.





5) رابط کاربری ساده و طراحی مشابه با قراردادهای فیوچرز دائمی باعث شده تا MEXC تجربه ای روان، سریع و قابل فهم برای کاربران، چه مبتدی و چه حرفه ای، فراهم سازد. این ویژگی آستانه ورود به معاملات بازار سهام با پشتوانه رمزارزی را به حداقل رسانده و تعامل با ابزارهای مشتقه را تسهیل کرده است.









NVDA، AAPL، AMZN، GOOGL، META، TSLA، پلتفرم قراردادهای فیوچرز سهام MEXC مجموعه ای در حال گسترش از سهام شرکتهای بزرگ آمریکایی را برای معاملات مشتقه ارائه میدهد. نمادهایی همچون COIN ,، HOOD MCD ,و بسیاری دیگر در این بخش قابل معامله اند. این فهرست بهطور مستمر در حال توسعه است تا پاسخگوی طیف متنوعی از نیازهای معاملهگران باشد.





پلتفرم MEXC در بخش قراردادهای فیوچرز سهام، از همان سازوکار معاملاتی قراردادهای فیوچرز دائمی (Perpetual Futures) استفاده میکند. این یکپارچگی در تجربه کاربری و طراحی رابط کاربری، مانع ورود به بازار را برای کاربران کاهش داده و فرآیند معامله را برای طیف وسیعی از سرمایه گذاران ساده تر و آشناتر می سازد.





برای آغاز معامله کافیست در صفحه معاملات فیوچرز پلتفرم وب، نام نماد مورد نظر خود را در نوار جستجو وارد کنید، یا از طریق تب «سهام» (Stock) فهرست قراردادهای موجود را مرور کرده و نماد دلخواه را انتخاب نمایید.













در اپلیکیشن موبایل MEXC نیز میتوانید مستقیماً نام نماد آتی مورد نظر را در بخش «معاملات فیوچرز» (Futures Trading) جستجو کنید و وارد صفحه مربوط به آن شوید. توصیه: برای دسترسی به بهترین عملکرد و تجربه کاربری بهینه، پیشنهاد میشود اپلیکیشن MEXC را به نسخه 6.17.0 یا بالاتر بهروزرسانی کنید.









نکته مهم: در حال حاضر، قراردادهای فیوچرز سهام در MEXC تنها از حالت مارجین ایزوله (Isolated Margin) پشتیبانی میکنند. حالت مارجین متقاطع (Cross Margin) برای این ابزارها فعال نیست.









1) ساعات معاملاتی و تعطیلات رسمی: لطفاً به ساعات بازگشایی و بستهشدن بازار و همچنین تعطیلات رسمی توجه داشته باشید. ساعات معاملاتی از دوشنبه ساعت 04:00 (UTC) تا جمعه ساعت 04:00 (UTC) است و معاملات بهصورت 24 ساعته در پنج روز هفته در دسترس میباشد. در طول تعطیلات رسمی یا زمان بستهبودن بازارها، عملکردهای معاملاتی موقتاً غیرفعال خواهند شد و کاربران قادر به ثبت یا بستن سفارشها نخواهند بود.





2) اقدامات ممکن در زمان بسته بودن بازار: در طول زمانهایی که بازار بسته است، کاربران میتوانند سفارشهای بازِ اجرا نشده را لغو کرده یا وجه تضمین (Margin) را افزایش دهند. با این حال، امکان ثبت سفارش جدید یا بستن پوزیشن های باز وجود ندارد. اگر نگران نوسانات قیمتی پس از بازگشایی بازار هستید، بهتر است پوزیشن های خود را پیش از بسته شدن بازار تسویه کنید.





3) هزینه تأمین مالی (Funding Fee): در حال حاضر، MEXC بهصورت محدود، هزینه های تأمین مالی برای قراردادهای فیوچرز سهام را حذف کرده است، که این امر به کاهش هزینه های کلی معامله کمک میکند.





4) ریسک معاملات شبانه و گپهای قیمتی در بازگشایی بازار: توجه داشته باشید که قیمت منصفانه (Fair Price) در زمان بازگشایی بازار ممکن است تفاوت چشم گیری با قیمت پایانی روز قبل داشته باشد. پوزیشن هایی که شبانه حفظ میشوند در معرض ریسک بالاتری قرار دارند. مدیریت ریسک صحیح در این شرایط ضروری است.





5) هشدار درباره ریسک اهرم: معاملات فیوچرز سهام در MEXC از قابلیت استفاده از اهرم (Leverage) پشتیبانی می کنند. استفاده از اهرم میتواند سود بالقوه را افزایش دهد، اما به همان نسبت زیان را نیز تشدید میکند و در مواردی منجر به لیکوئید شدن یا حتی مانده حساب منفی میشود. بنابراین، انتخاب سطح اهرم باید با احتیاط کامل صورت گیرد.





6) نحوه مدیریت اقدامات شرکتی: در صورت وقوع اقدامات شرکتی نظیر پرداخت سود نقدی، تجزیه یا تجمیع سهام، احتمال نوسانات شدید در قیمت دارایی پایه وجود دارد. بهمنظور حفظ عدالت و نظم در بازار، MEXC از مکانیزم تسویه پیشتحویلی (Pre-Delivery Settlement) استفاده خواهد کرد تا کلیه پوزیشن های باز بهصورت یکنواخت بسته شوند. پس از اتمام فرآیند تسویه، معاملات مطابق روال معمول از سر گرفته خواهند شد. کاربران لازم است برای دریافت اطلاعات به روز، اطلاعیه های رسمی پلتفرم را بهطور منظم دنبال کنند.





توضیحات تکمیلی درباره اقدامات شرکتی در معاملات فیوچرز سهام

۱) پرداخت سود نقدی و اعمال حق تقدم: اقداماتی مانند تقسیم سود نقدی یا اعطای سهام جایزه، از جمله رویدادهای شرکتی هستند که در آن ها شرکت بخشی از سود خود را به سهام داران اختصاص می دهد—چه بهصورت پول نقد و چه به صورت سهام. در تاریخ تعیین شده برای «سود بدون حق» یا «ex-dividend»، قیمت سهام به طور رسمی تعدیل میشود تا توزیع سود در ارزش بازار لحاظ گردد.

۲) تجزیه سهام (Stock Split): در فرآیند تجزیه سهام، تعداد سهام در گردش افزایش یافته و در مقابل، قیمت هر سهم کاهش مییابد؛ با این حال، ارزش کل دارایی سرمایه گذار تغییری نمیکند. این اقدام اغلب با هدف افزایش نقدشوندگی سهام انجام میشود و معمولاً بهعنوان سیگنالی مثبت در مورد چشمانداز رشد شرکت تلقی میگردد.

۳) تجمیع سهام (Reverse Split): در مقابل، تجمیع سهام یا تجزیه معکوس، باعث کاهش تعداد سهام در گردش و افزایش قیمت اسمی هر سهم میشود. این اقدام معمولاً برای تطابق با الزامات فهرست شدن در بورس یا بهبود نسبتهایی مانند سود به ازای هر سهم (EPS) به کار میرود. هرچند تجمیع سهام الزاماً منفی نیست، اما گاهی بهعنوان نشانهای از عملکرد ضعیف گذشته شرکت نیز تفسیر میشود. در معاملات فیوچرز سهام، این اقدامات شرکتی ممکن است منجر به نوسانات قابلتوجه در قیمت دارایی پایه شوند. بنابراین در چنین شرایطی، پلتفرمهایی مانند MEXC از مکانیزمهای مدیریتی ویژهای استفاده میکنند تا ثبات و عدالت در بازار حفظ شود.













ارزش منصفانه (Fair Value) بر اساس دادههای قیمتگذاری توکنایز شده سهام ایالات متحده توسط پلتفرم Ondo تعیین میشود. این مقدار ممکن است با آخرین قیمت لحظهای بازار سهام متناظر در ایالات متحده تفاوت داشته باشد.









برخلاف قراردادهای فیوچرز دائمی، در حال حاضر قراردادهای فیوچرز سهام در پلتفرم MEXC مشمول هیچ گونه کارمزد تأمین مالی نیستند.









در معاملات قراردادهای فیوچرز سهام MEXC، سود و زیان هر معامله بر اساس تفاوت قیمت بین نقطه ورود (قیمت باز شدن پوزیشن) و نقطه خروج (قیمت بسته شدن پوزیشن) محاسبه میشود.

استفاده از اهرم (Leverage) میتواند میزان سود یا زیان را بهطور چشمگیری افزایش دهد. نتایج نهایی به اهرم انتخاب شده و اندازه پوزیشن بستگی دارد.

فرمول محاسبه: سود و زیان = (قیمت بسته شدن − قیمت باز شدن) × اهرم × تعداد سهام × جهت معامله

جهت معامله:

لانگ (Long) = +1

شورت (Short) = -1





مثال 1: سود در پوزیشن لانگ (Long)

خرید 1 سهم Apple (نماد: AAPL) با قیمت 100 دلار و اهرم 1×

قیمت هنگام بستن پوزیشن به 105 دلار میرسد.

سود و زیان = (105 − 100) × 1 × 1 = 5 دلار سود





مثال 2: سود در پوزیشن شورت (Short)

فروش 2 سهم Tesla (نماد: TSLA) با قیمت 200 دلار و اهرم 1×

قیمت هنگام بستن پوزیشن به 195 دلار کاهش مییابد.

سود و زیان = (195 − 200) × 1 × 1 × (−1) = 5 دلار سود









پلتفرم MEXC از سازوکارهای پیشرفته مدیریت ریسک بهره می برد که همراستا با استانداردهای رایج در معاملات فیوچرز دائمی (Perpetual Futures) طراحی شدهاند. این مکانیزمها برای محافظت از سرمایه کاربران و حفظ پایداری بازار اجرا میشوند:

نظارت لحظه ای بر نرخ مارجین: سیستم بهصورت بلادرنگ (Real-time) نرخ مارجین کاربران را پایش میکند تا از سطح سلامت حساب اطمینان حاصل شود. محاسبه نسبت مارجین بر مبنای قیمت منصفانه: تمامی نسبتهای مربوط به وجه تضمین (مانند مارجین نگهداری) با تکیه بر قیمت منصفانه (Fair Price) محاسبه میشوند تا از ایجاد نوسانات مصنوعی جلوگیری شود. مکانیزم خودکار لیکوئیدیشن: در صورتی که نرخ مارجین کاربر به کمتر از سطح حداقل نگهداری (Maintenance Margin) برسد، سیستم بهطور خودکار فرآیند لیکوئید شدن پوزیشن را آغاز میکند تا از ضررهای بیشتر جلوگیری شود و ریسک کلی به حداقل برسد.





معاملات بدون کارمزد برای قراردادهای فیوچرز سهام برگزار میکند. این طرح فرصت مناسبی برای معاملهگران فراهم میسازد تا با حداقل هزینه وارد بازار شوند، حجم معاملات خود را افزایش دهند و بازدهی بهتری کسب کنند. استفاده از این مزیت، ضمن کاهش چشمگیر هزینههای معاملاتی، به کاربران کمک میکند تا سریعتر نسبت به تحرکات بازار واکنش نشان دهند و از فرصتهای زودگذر سرمایهگذاری بهرهبرداری کنند—گامی مؤثر برای رشد و توسعه مالی بلندمدت. در حال حاضر، MEXC رویداد ویژهای با عنوانبرای قراردادهای فیوچرز سهام برگزار میکند. این طرح فرصت مناسبی برای معاملهگران فراهم میسازد تا با حداقل هزینه وارد بازار شوند، حجم معاملات خود را افزایش دهند و بازدهی بهتری کسب کنند. استفاده از این مزیت، ضمن کاهش چشمگیر هزینههای معاملاتی، به کاربران کمک میکند تا سریعتر نسبت به تحرکات بازار واکنش نشان دهند و از فرصتهای زودگذر سرمایهگذاری بهرهبرداری کنند—گامی مؤثر برای رشد و توسعه مالی بلندمدت.





سلب مسئولیت: این اطلاعات به هیچ وجه توصیه ای در زمینه سرمایه گذاری، مالیات، حقوقی، مشاوره مالی، حسابداری یا سایر خدمات مرتبط محسوب نمی شود و همچنین دعوت یا پیشنهادی برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ گونه دارایی نیست. مطالب ارائه شده توسط مرکز دانستنی های MEXC صرفاً جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند و نباید به عنوان مشاوره سرمایهگذاری تلقی شوند.لطفاً پیش از هرگونه اقدام سرمایه گذاری، نسبت به درک کامل ریسک های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط کامل تصمیم گیری کنید. MEXC هیچگونه مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایه گذاری کاربران بر عهده ندارد.