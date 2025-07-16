چگونه در کیک استارتر شرکت کنیم؟









کیک استارتر یک رویداد پیش از لیستینگ است که توسط MEXC راه اندازی شده و کاربران می توانند با واریز MX ایردراپ رایگان دریافت کنند.













1)به وب سایت رسمی MEXC مراجعه کنید و روی [اسپات] - [کیک استارتر] کلیک کنید.









2) شرایط شرکت در رویداد: حداقل 5 توکن MX را به مدت 24 ساعت به صورت متوالی نگه دارید.









3) میتوانید تمام رویدادهای در حال اجرای کیک استارتر را در بخش "در حال اجرا" مشاهده کنید. روی [سپرده گذاری سریع] کلیک کنید تا در تمامی رویدادهای در حال انجام شرکت کنید.









4) پس از سپرده گذاری موفق، یک یادآور پاپ آپ ظاهر میشود. میتوانید نشان "سپرده گذاری شده" را روی پروژههایی که به آن ها پیوسته اید مشاهده کنید. برای مشاهده وضعیت سپرده گذاری خود، روی [جزئیات سپرده گذاری] کلیک کنید.









5) در جزئیات سپرده گذاری، میتوانید اطلاعاتی مانند مقدار سپرده گذاری معتبر، جوایز تخمینی و زمان توزیع جوایز خود را مشاهده کنید. توکن های MX که سپرده گذاری کرده اید قفل نمیشوند.









1) اپلیکیشن MEXC را باز کنید و روی [بیشتر] در صفحه اصلی کلیک کنید.

2) در بخش [هدایا و کمپین ها]، [کیک استارتر] را انتخاب کنید تا وارد صفحه رویداد شوید.

3) روی [سپرده گذاری سریع] کلیک کنید تا در تمامی رویدادهای در حال اجرای کیک استارتر شرکت کنید.

4) میتوانید نشان "سپرده گذاری شده" را روی پروژه هایی که به آنها پیوسته اید مشاهده کنید. برای مشاهده وضعیت سپرده گذاری خود، روی [جزئیات سپرده گذاری] کلیک کنید.

5) در جزئیات سپرده گذاری، میتوانید اطلاعاتی مانند مقدار سپرده گذاری معتبر، جوایز تخمینی و زمان توزیع جوایز خود را مشاهده کنید. توکن های MX که سپرده گذاری کردهاید قفل نمیشوند.









زمانی که جوایز ایردراپ توکن را دریافت کردید، میتوانید به صفحه معاملات اسپات بروید و توکن ها را معامله کنید. اگر توکن هنوز برای معامله در دسترس نیست، لطفاً تا زمان لیست شدن آن صبر کنید.





سلب مسئولیت: این اطلاعات مشاورهای در زمینه سرمایه گذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا خدمات مرتبط دیگر ارائه نمیدهد و به هیچ عنوان مشاوره ای برای خرید، فروش یا نگهداری هر گونه دارایی نیست. مرگز دانستنی ها MEXC تنها اطلاعاتی برای مقاصد مرجع فراهم میکند و به عنوان مشاوره سرمایه گذاری محسوب نمیشود. لطفاً اطمینان حاصل کنید که ریسک های مربوطه را به طور کامل درک کرده و هنگام سرمایه گذاری احتیاط لازم را بهعمل آورید. MEXC مسئول تصمیمات سرمایه گذاری کاربران نمیباشد.



