ReZipang is a next-generation Web3 project that seamlessly integrates the blockchain game Ennokuni, the creator support platform IchiOshiClub, and the profit-sharing token ZENY. Players can earn rewards by collecting in-game items and exchanging them for ZENY. The prize pool for ZENY is backed by revenue generated through IchiOshiClub, creating a unique system where real-world business success powers the in-game economy. Additionally, ZENY functions as a payment currency within IchiOshiClub, bridging the gap between virtual and real-world economies. By combining gameplay (“Play”), creator support (“Support”), and token-based earnings (“Earn”), ReZipang aims to build a sustainable and circular ecosystem.

Kui palju on ZENY (ZENY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ZENY (ZENY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ZENY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

ZENY (ZENY) tokenoomika

ZENY (ZENY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZENY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ZENY (ZENY) kohta Kui palju on ZENY (ZENY) tänapäeval väärt? Reaalajas ZENY hind USD on 0.077946 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ZENY/USD hind? $ 0.077946 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ZENY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ZENY turukapitalisatsioon? ZENY turukapitalisatsioon on $ 208.33K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ZENY ringlev varu? ZENY ringlev varu on 2.67M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZENY (ATH) hind? ZENY saavutab ATH hinna summas 0.14713 USD . Mis oli kõigi aegade ZENY madalaim (ATL) hind? ZENY nägi ATL hinda summas 0.072317 USD . Milline on ZENY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ZENY kauplemismaht on -- USD . Kas ZENY sel aastal kõrgemale ka suundub? ZENY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZENY hinna ennustust

