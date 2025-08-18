ZENY hind (ZENY)
ZENY (ZENY) reaalajas hind on $0.077946. Viimase 24 tunni jooksul ZENY kaubeldud madalaim $ 0.07666 ja kõrgeim $ 0.077954 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZENYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.14713 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.072317.
Lüliajalise tootluse osas on ZENY muutunud -0.00% viimase tunni jooksul, +1.02% 24 tunni vältel +0.86% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ZENY praegune turukapitalisatsioon on $ 208.33K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ZENY ringlev varu on 2.67M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.80M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse ZENY ja USD hinnamuutus $ +0.00079012.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ZENY ja USD hinnamuutus $ -0.0098726247.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ZENY ja USD hinnamuutus $ -0.0320984512.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ZENY ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ +0.00079012
|+1.02%
|30 päeva
|$ -0.0098726247
|-12.66%
|60 päeva
|$ -0.0320984512
|-41.18%
|90 päeva
|$ 0
|--
ReZipang is a next-generation Web3 project that seamlessly integrates the blockchain game Ennokuni, the creator support platform IchiOshiClub, and the profit-sharing token ZENY. Players can earn rewards by collecting in-game items and exchanging them for ZENY. The prize pool for ZENY is backed by revenue generated through IchiOshiClub, creating a unique system where real-world business success powers the in-game economy. Additionally, ZENY functions as a payment currency within IchiOshiClub, bridging the gap between virtual and real-world economies. By combining gameplay (“Play”), creator support (“Support”), and token-based earnings (“Earn”), ReZipang aims to build a sustainable and circular ecosystem.
