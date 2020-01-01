ZENY (ZENY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ZENY (ZENY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ZENY (ZENY) teave ReZipang is a next-generation Web3 project that seamlessly integrates the blockchain game Ennokuni, the creator support platform IchiOshiClub, and the profit-sharing token ZENY. Players can earn rewards by collecting in-game items and exchanging them for ZENY. The prize pool for ZENY is backed by revenue generated through IchiOshiClub, creating a unique system where real-world business success powers the in-game economy. Additionally, ZENY functions as a payment currency within IchiOshiClub, bridging the gap between virtual and real-world economies. By combining gameplay (“Play”), creator support (“Support”), and token-based earnings (“Earn”), ReZipang aims to build a sustainable and circular ecosystem. Ametlik veebisait: https://rezipang.com/ Ostke ZENY kohe!

ZENY (ZENY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ZENY (ZENY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 207.97K $ 207.97K $ 207.97K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 2.67M $ 2.67M $ 2.67M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.78M $ 7.78M $ 7.78M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.14713 $ 0.14713 $ 0.14713 Kõigi aegade madalaim: $ 0.072317 $ 0.072317 $ 0.072317 Praegune hind: $ 0.077818 $ 0.077818 $ 0.077818 Lisateave ZENY (ZENY) hinna kohta

ZENY (ZENY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ZENY (ZENY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZENY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZENY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZENY tokeni tokenoomikat, avastage ZENY tokeni reaalajas hinda!

ZENY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZENY võiks suunduda? Meie ZENY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZENY tokeni hinna ennustust kohe!

