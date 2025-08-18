Mis on YLD (YLD)

yld.fun is a permissionless platform that pairs idle capital with on‑chain strategies, without giving up custody. Non‑custodial smart vaults: Deposits sit in Program‑Derived accounts owned by the depositor’s wallet. Strategy vaults from Quants: A Quant publishes the logic (lending, LP, hedging) plus a success‑fee, turning their know‑how into a product Believers can fund. Execution Agents: Autonomous bots run each strategy around the clock, moving funds to the highest‑yield venues and auto‑compounding rewards.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

YLD (YLD) tokenoomika

YLD (YLD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YLD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse YLD (YLD) kohta Kui palju on YLD (YLD) tänapäeval väärt? Reaalajas YLD hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune YLD/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind YLD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on YLD turukapitalisatsioon? YLD turukapitalisatsioon on $ 46.73K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on YLD ringlev varu? YLD ringlev varu on 999.97M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim YLD (ATH) hind? YLD saavutab ATH hinna summas 0.00306976 USD . Mis oli kõigi aegade YLD madalaim (ATL) hind? YLD nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on YLD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine YLD kauplemismaht on -- USD . Kas YLD sel aastal kõrgemale ka suundub? YLD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YLD hinna ennustust

