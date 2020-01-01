YLD (YLD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi YLD (YLD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

YLD (YLD) teave yld.fun is a permissionless platform that pairs idle capital with on‑chain strategies, without giving up custody. Non‑custodial smart vaults: Deposits sit in Program‑Derived accounts owned by the depositor’s wallet. Strategy vaults from Quants: A Quant publishes the logic (lending, LP, hedging) plus a success‑fee, turning their know‑how into a product Believers can fund. Execution Agents: Autonomous bots run each strategy around the clock, moving funds to the highest‑yield venues and auto‑compounding rewards. Ametlik veebisait: https://yld.fun/ Ostke YLD kohe!

YLD (YLD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage YLD (YLD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 39.86K $ 39.86K $ 39.86K Koguvaru: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Ringlev varu: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 39.86K $ 39.86K $ 39.86K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00306976 $ 0.00306976 $ 0.00306976 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave YLD (YLD) hinna kohta

YLD (YLD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud YLD (YLD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate YLD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: YLD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate YLD tokeni tokenoomikat, avastage YLD tokeni reaalajas hinda!

YLD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu YLD võiks suunduda? Meie YLD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake YLD tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!