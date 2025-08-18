Rohkem infot WATCH

Yieldwatch (WATCH) reaalajas hinnagraafik
Yieldwatch (WATCH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h kõrge

Yieldwatch (WATCH) reaalajas hind on $0.01395798. Viimase 24 tunni jooksul WATCH kaubeldud madalaim $ 0.0138842 ja kõrgeim $ 0.01443698 näitab aktiivset turu volatiivsust. WATCHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.61 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0088812.

Lüliajalise tootluse osas on WATCH muutunud +0.02% viimase tunni jooksul, -2.94% 24 tunni vältel +2.25% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Yieldwatch (WATCH) – turuteave

Yieldwatch praegune turukapitalisatsioon on $ 136.81K -- 24 tunnise kauplemismahuga. WATCH ringlev varu on 9.80M, mille koguvaru on 20000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 279.21K.

Yieldwatch (WATCH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Yieldwatch ja USD hinnamuutus $ -0.00042303720844103.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Yieldwatch ja USD hinnamuutus $ +0.0015751901.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Yieldwatch ja USD hinnamuutus $ +0.0034216885.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Yieldwatch ja USD hinnamuutus $ +0.001597625683196468.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00042303720844103-2.94%
30 päeva$ +0.0015751901+11.29%
60 päeva$ +0.0034216885+24.51%
90 päeva$ +0.001597625683196468+12.93%

Mis on Yieldwatch (WATCH)

Yieldwatch is a smart yield farming dashboard on Binance Smart Chain that lets you monitor your liquidity pools, yield farming and token staking performance with fast and casual UI, which is optimized for mobile use.

Üksuse Yieldwatch (WATCH) allikas

Ametlik veebisait

Yieldwatch hinna ennustus (USD)

Kui palju on Yieldwatch (WATCH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Yieldwatch (WATCH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Yieldwatch nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Yieldwatch hinna ennustust kohe!

WATCH kohalike valuutade suhtes

Yieldwatch (WATCH) tokenoomika

Yieldwatch (WATCH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WATCH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Yieldwatch (WATCH) kohta

Kui palju on Yieldwatch (WATCH) tänapäeval väärt?
Reaalajas WATCH hind USD on 0.01395798 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WATCH/USD hind?
Praegune hind WATCH/USD on $ 0.01395798. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Yieldwatch turukapitalisatsioon?
WATCH turukapitalisatsioon on $ 136.81K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WATCH ringlev varu?
WATCH ringlev varu on 9.80M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WATCH (ATH) hind?
WATCH saavutab ATH hinna summas 3.61 USD.
Mis oli kõigi aegade WATCH madalaim (ATL) hind?
WATCH nägi ATL hinda summas 0.0088812 USD.
Milline on WATCH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WATCH kauplemismaht on -- USD.
Kas WATCH sel aastal kõrgemale ka suundub?
WATCH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WATCH hinna ennustust.
