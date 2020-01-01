Yieldwatch (WATCH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Yieldwatch (WATCH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Yieldwatch (WATCH) teave Yieldwatch is a smart yield farming dashboard on Binance Smart Chain that lets you monitor your liquidity pools, yield farming and token staking performance with fast and casual UI, which is optimized for mobile use. Ametlik veebisait: https://yieldwatch.net/ Ostke WATCH kohe!

Yieldwatch (WATCH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Yieldwatch (WATCH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 142.30K $ 142.30K $ 142.30K Koguvaru: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Ringlev varu: $ 9.80M $ 9.80M $ 9.80M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 290.41K $ 290.41K $ 290.41K Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.61 $ 3.61 $ 3.61 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0088812 $ 0.0088812 $ 0.0088812 Praegune hind: $ 0.0145204 $ 0.0145204 $ 0.0145204 Lisateave Yieldwatch (WATCH) hinna kohta

Yieldwatch (WATCH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Yieldwatch (WATCH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WATCH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WATCH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WATCH tokeni tokenoomikat, avastage WATCH tokeni reaalajas hinda!

WATCH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WATCH võiks suunduda? Meie WATCH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WATCH tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!