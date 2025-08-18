Mis on XNET Mobile (XNET)

$XNET is a utility token designed to power our decentralized mobile network, aiming to revolutionize the telecom industry by leveraging crowdsourced connectivity. XNET Mobile acts as a neutral host operator, incentivizing participation and rewarding contributors for offloading cellular data from major carriers. The token is designed to foster a self-sustaining economy, where deployers are incentivized to contribute to the growth and stability of the network. Through these mechanisms, XNET seeks to significantly expand its mobile network, empowering both users and operators within its framework.

Üksuse XNET Mobile (XNET) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

XNET Mobile (XNET) tokenoomika

XNET Mobile (XNET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XNET tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse XNET Mobile (XNET) kohta Kui palju on XNET Mobile (XNET) tänapäeval väärt? Reaalajas XNET hind USD on 0.02007938 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune XNET/USD hind? $ 0.02007938 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind XNET/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on XNET Mobile turukapitalisatsioon? XNET turukapitalisatsioon on $ 2.75M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on XNET ringlev varu? XNET ringlev varu on 137.46M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim XNET (ATH) hind? XNET saavutab ATH hinna summas 0.267945 USD . Mis oli kõigi aegade XNET madalaim (ATL) hind? XNET nägi ATL hinda summas 0.01211358 USD . Milline on XNET kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine XNET kauplemismaht on -- USD . Kas XNET sel aastal kõrgemale ka suundub? XNET võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XNET hinna ennustust

