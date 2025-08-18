XNET Mobile hind (XNET)
XNET Mobile (XNET) reaalajas hind on $0.02007938. Viimase 24 tunni jooksul XNET kaubeldud madalaim $ 0.02000181 ja kõrgeim $ 0.0211436 näitab aktiivset turu volatiivsust. XNETkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.267945 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01211358.
Lüliajalise tootluse osas on XNET muutunud -0.45% viimase tunni jooksul, -0.99% 24 tunni vältel -5.37% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
XNET Mobile praegune turukapitalisatsioon on $ 2.75M -- 24 tunnise kauplemismahuga. XNET ringlev varu on 137.46M, mille koguvaru on 1306624011.309118. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 26.19M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse XNET Mobile ja USD hinnamuutus $ -0.00020143702774169.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse XNET Mobile ja USD hinnamuutus $ -0.0076171870.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse XNET Mobile ja USD hinnamuutus $ -0.0023696278.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse XNET Mobile ja USD hinnamuutus $ -0.038862958020372916.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.00020143702774169
|-0.99%
|30 päeva
|$ -0.0076171870
|-37.93%
|60 päeva
|$ -0.0023696278
|-11.80%
|90 päeva
|$ -0.038862958020372916
|-65.93%
$XNET is a utility token designed to power our decentralized mobile network, aiming to revolutionize the telecom industry by leveraging crowdsourced connectivity. XNET Mobile acts as a neutral host operator, incentivizing participation and rewarding contributors for offloading cellular data from major carriers. The token is designed to foster a self-sustaining economy, where deployers are incentivized to contribute to the growth and stability of the network. Through these mechanisms, XNET seeks to significantly expand its mobile network, empowering both users and operators within its framework.
XNET Mobile (XNET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XNET tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.