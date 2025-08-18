Rohkem infot XNET

XNET Hinnainfo

XNET Valge raamat

XNET Ametlik veebisait

XNET Tokenoomika

XNET Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

XNET Mobile logo

XNET Mobile hind (XNET)

Loendis mitteolevad

1 XNET/USD reaalajas hind:

$0.02024104
$0.02024104$0.02024104
-0.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
XNET Mobile (XNET) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:08:24 (UTC+8)

XNET Mobile (XNET) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02000181
$ 0.02000181$ 0.02000181
24 h madal
$ 0.0211436
$ 0.0211436$ 0.0211436
24 h kõrge

$ 0.02000181
$ 0.02000181$ 0.02000181

$ 0.0211436
$ 0.0211436$ 0.0211436

$ 0.267945
$ 0.267945$ 0.267945

$ 0.01211358
$ 0.01211358$ 0.01211358

-0.45%

-0.99%

-5.37%

-5.37%

XNET Mobile (XNET) reaalajas hind on $0.02007938. Viimase 24 tunni jooksul XNET kaubeldud madalaim $ 0.02000181 ja kõrgeim $ 0.0211436 näitab aktiivset turu volatiivsust. XNETkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.267945 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01211358.

Lüliajalise tootluse osas on XNET muutunud -0.45% viimase tunni jooksul, -0.99% 24 tunni vältel -5.37% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

XNET Mobile (XNET) – turuteave

$ 2.75M
$ 2.75M$ 2.75M

--
----

$ 26.19M
$ 26.19M$ 26.19M

137.46M
137.46M 137.46M

1,306,624,011.309118
1,306,624,011.309118 1,306,624,011.309118

XNET Mobile praegune turukapitalisatsioon on $ 2.75M -- 24 tunnise kauplemismahuga. XNET ringlev varu on 137.46M, mille koguvaru on 1306624011.309118. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 26.19M.

XNET Mobile (XNET) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse XNET Mobile ja USD hinnamuutus $ -0.00020143702774169.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse XNET Mobile ja USD hinnamuutus $ -0.0076171870.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse XNET Mobile ja USD hinnamuutus $ -0.0023696278.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse XNET Mobile ja USD hinnamuutus $ -0.038862958020372916.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00020143702774169-0.99%
30 päeva$ -0.0076171870-37.93%
60 päeva$ -0.0023696278-11.80%
90 päeva$ -0.038862958020372916-65.93%

Mis on XNET Mobile (XNET)

$XNET is a utility token designed to power our decentralized mobile network, aiming to revolutionize the telecom industry by leveraging crowdsourced connectivity. XNET Mobile acts as a neutral host operator, incentivizing participation and rewarding contributors for offloading cellular data from major carriers. The token is designed to foster a self-sustaining economy, where deployers are incentivized to contribute to the growth and stability of the network. Through these mechanisms, XNET seeks to significantly expand its mobile network, empowering both users and operators within its framework.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse XNET Mobile (XNET) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

XNET Mobile hinna ennustus (USD)

Kui palju on XNET Mobile (XNET) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XNET Mobile (XNET) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XNET Mobile nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake XNET Mobile hinna ennustust kohe!

XNET kohalike valuutade suhtes

XNET Mobile (XNET) tokenoomika

XNET Mobile (XNET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XNET tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse XNET Mobile (XNET) kohta

Kui palju on XNET Mobile (XNET) tänapäeval väärt?
Reaalajas XNET hind USD on 0.02007938 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XNET/USD hind?
Praegune hind XNET/USD on $ 0.02007938. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on XNET Mobile turukapitalisatsioon?
XNET turukapitalisatsioon on $ 2.75M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XNET ringlev varu?
XNET ringlev varu on 137.46M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XNET (ATH) hind?
XNET saavutab ATH hinna summas 0.267945 USD.
Mis oli kõigi aegade XNET madalaim (ATL) hind?
XNET nägi ATL hinda summas 0.01211358 USD.
Milline on XNET kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XNET kauplemismaht on -- USD.
Kas XNET sel aastal kõrgemale ka suundub?
XNET võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XNET hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:08:24 (UTC+8)

XNET Mobile (XNET) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.