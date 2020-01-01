XNET Mobile (XNET) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi XNET Mobile (XNET) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

XNET Mobile (XNET) teave $XNET is a utility token designed to power our decentralized mobile network, aiming to revolutionize the telecom industry by leveraging crowdsourced connectivity. XNET Mobile acts as a neutral host operator, incentivizing participation and rewarding contributors for offloading cellular data from major carriers. The token is designed to foster a self-sustaining economy, where deployers are incentivized to contribute to the growth and stability of the network. Through these mechanisms, XNET seeks to significantly expand its mobile network, empowering both users and operators within its framework. Ametlik veebisait: https://xnet.company/ Valge raamat: https://docs.xnetmobile.com/token/ Ostke XNET kohe!

XNET Mobile (XNET) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage XNET Mobile (XNET) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.56M $ 2.56M $ 2.56M Koguvaru: $ 1.31B $ 1.31B $ 1.31B Ringlev varu: $ 137.46M $ 137.46M $ 137.46M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 24.30M $ 24.30M $ 24.30M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.267945 $ 0.267945 $ 0.267945 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01211358 $ 0.01211358 $ 0.01211358 Praegune hind: $ 0.0186418 $ 0.0186418 $ 0.0186418 Lisateave XNET Mobile (XNET) hinna kohta

XNET Mobile (XNET) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud XNET Mobile (XNET) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XNET tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XNET tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XNET tokeni tokenoomikat, avastage XNET tokeni reaalajas hinda!

XNET – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XNET võiks suunduda? Meie XNET hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

