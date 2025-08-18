Rohkem infot XBG

XBorg hind (XBG)

$0.109566
XBorg (XBG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 11:59:09 (UTC+8)

XBorg (XBG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.109169
24 h madal
$ 0.115677
24 h kõrge

$ 0.109169
$ 0.115677
$ 0.41625
$ 0.04681858
-0.60%

-1.85%

-1.15%

-1.15%

XBorg (XBG) reaalajas hind on $0.109568. Viimase 24 tunni jooksul XBG kaubeldud madalaim $ 0.109169 ja kõrgeim $ 0.115677 näitab aktiivset turu volatiivsust. XBGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.41625 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.04681858.

Lüliajalise tootluse osas on XBG muutunud -0.60% viimase tunni jooksul, -1.85% 24 tunni vältel -1.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

XBorg (XBG) – turuteave

$ 23.55M
$ 23.55M$ 23.55M

--
----

$ 109.54M
$ 109.54M$ 109.54M

215.00M
215.00M 215.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

XBorg praegune turukapitalisatsioon on $ 23.55M -- 24 tunnise kauplemismahuga. XBG ringlev varu on 215.00M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 109.54M.

XBorg (XBG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse XBorg ja USD hinnamuutus $ -0.0020668932448016.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse XBorg ja USD hinnamuutus $ +0.0135110492.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse XBorg ja USD hinnamuutus $ +0.0908863053.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse XBorg ja USD hinnamuutus $ +0.02109604465544748.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0020668932448016-1.85%
30 päeva$ +0.0135110492+12.33%
60 päeva$ +0.0908863053+82.95%
90 päeva$ +0.02109604465544748+23.84%

Mis on XBorg (XBG)

XBorg is building a player identity protocol to drive the evolution of online experiences. It aims to revolutionise the gaming industry by allowing players to own and use their data to unlock a more personalised internet. The XBorg ID captures data from various sources, including real-time game data, APIs, and tournament platforms to create unique player identities. Zero-knowledge proofs are used to ensure a player’s privacy. Players can use their XBorg ID in any application or game that integrates with the protocol. They can share some or all of their credentials to access personalised experiences. Enabling use cases such as fairer token airdrops, identity-based rewards and investment opportunities, new loyalty experiences, and more.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse XBorg (XBG) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

XBorg hinna ennustus (USD)

Kui palju on XBorg (XBG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XBorg (XBG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XBorg nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake XBorg hinna ennustust kohe!

XBG kohalike valuutade suhtes

XBorg (XBG) tokenoomika

XBorg (XBG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XBG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse XBorg (XBG) kohta

Kui palju on XBorg (XBG) tänapäeval väärt?
Reaalajas XBG hind USD on 0.109568 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XBG/USD hind?
Praegune hind XBG/USD on $ 0.109568. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on XBorg turukapitalisatsioon?
XBG turukapitalisatsioon on $ 23.55M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XBG ringlev varu?
XBG ringlev varu on 215.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XBG (ATH) hind?
XBG saavutab ATH hinna summas 0.41625 USD.
Mis oli kõigi aegade XBG madalaim (ATL) hind?
XBG nägi ATL hinda summas 0.04681858 USD.
Milline on XBG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XBG kauplemismaht on -- USD.
Kas XBG sel aastal kõrgemale ka suundub?
XBG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XBG hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 11:59:09 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.