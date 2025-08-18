Mis on XBorg (XBG)

XBorg is building a player identity protocol to drive the evolution of online experiences. It aims to revolutionise the gaming industry by allowing players to own and use their data to unlock a more personalised internet. The XBorg ID captures data from various sources, including real-time game data, APIs, and tournament platforms to create unique player identities. Zero-knowledge proofs are used to ensure a player’s privacy. Players can use their XBorg ID in any application or game that integrates with the protocol. They can share some or all of their credentials to access personalised experiences. Enabling use cases such as fairer token airdrops, identity-based rewards and investment opportunities, new loyalty experiences, and more.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse XBorg (XBG) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

XBorg hinna ennustus (USD)

Kui palju on XBorg (XBG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XBorg (XBG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XBorg nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake XBorg hinna ennustust kohe!

XBG kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

XBorg (XBG) tokenoomika

XBorg (XBG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XBG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse XBorg (XBG) kohta Kui palju on XBorg (XBG) tänapäeval väärt? Reaalajas XBG hind USD on 0.109568 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune XBG/USD hind? $ 0.109568 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind XBG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on XBorg turukapitalisatsioon? XBG turukapitalisatsioon on $ 23.55M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on XBG ringlev varu? XBG ringlev varu on 215.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim XBG (ATH) hind? XBG saavutab ATH hinna summas 0.41625 USD . Mis oli kõigi aegade XBG madalaim (ATL) hind? XBG nägi ATL hinda summas 0.04681858 USD . Milline on XBG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine XBG kauplemismaht on -- USD . Kas XBG sel aastal kõrgemale ka suundub? XBG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XBG hinna ennustust

XBorg (XBG) Olulised valdkonna uudised