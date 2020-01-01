XBorg (XBG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi XBorg (XBG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

XBorg (XBG) teave XBorg is building a player identity protocol to drive the evolution of online experiences. It aims to revolutionise the gaming industry by allowing players to own and use their data to unlock a more personalised internet. The XBorg ID captures data from various sources, including real-time game data, APIs, and tournament platforms to create unique player identities. Zero-knowledge proofs are used to ensure a player’s privacy. Players can use their XBorg ID in any application or game that integrates with the protocol. They can share some or all of their credentials to access personalised experiences. Enabling use cases such as fairer token airdrops, identity-based rewards and investment opportunities, new loyalty experiences, and more. Ametlik veebisait: https://xborg.com/ Valge raamat: https://xbg.xborg.com/litepaper Ostke XBG kohe!

XBorg (XBG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage XBorg (XBG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 21.39M $ 21.39M $ 21.39M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 215.00M $ 215.00M $ 215.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 99.48M $ 99.48M $ 99.48M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.41625 $ 0.41625 $ 0.41625 Kõigi aegade madalaim: $ 0.04681858 $ 0.04681858 $ 0.04681858 Praegune hind: $ 0.099465 $ 0.099465 $ 0.099465 Lisateave XBorg (XBG) hinna kohta

XBorg (XBG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud XBorg (XBG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XBG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XBG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XBG tokeni tokenoomikat, avastage XBG tokeni reaalajas hinda!

XBG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XBG võiks suunduda? Meie XBG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XBG tokeni hinna ennustust kohe!

