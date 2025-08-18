Mis on Whale Intel (WINT)

WhaleIntel.AI | AI-Powered Smart Money Tracker Track what matters on-chain. WhaleIntel is a token-gated intelligence terminal built for serious traders, funds, and protocols. It tracks what the smart money is investing in, where capital is flowing, and how it evolves over time. 🎲 Highlights & Innovations - Full coverage of the Virtuals Ecosystem - Genesis Tracking: Track any and every project launch and how allocations flow across wallets. - Virgen Tracking: Follow user behavior across blocks, their activity, their claims, and their token movements. Follow the smart money with our proprietary algorithm and get early alpha on participation trends.

Üksuse Whale Intel (WINT) allikas Ametlik veebisait

Whale Intel hinna ennustus (USD)

Kui palju on Whale Intel (WINT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Whale Intel (WINT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Whale Intel nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

WINT kohalike valuutade suhtes

Whale Intel (WINT) tokenoomika

Whale Intel (WINT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WINT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Whale Intel (WINT) kohta Kui palju on Whale Intel (WINT) tänapäeval väärt? Reaalajas WINT hind USD on 0.0031861 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WINT/USD hind? $ 0.0031861 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WINT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Whale Intel turukapitalisatsioon? WINT turukapitalisatsioon on $ 933.56K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WINT ringlev varu? WINT ringlev varu on 293.01M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WINT (ATH) hind? WINT saavutab ATH hinna summas 0.019375 USD . Mis oli kõigi aegade WINT madalaim (ATL) hind? WINT nägi ATL hinda summas 0.00085991 USD . Milline on WINT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WINT kauplemismaht on -- USD . Kas WINT sel aastal kõrgemale ka suundub? WINT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WINT hinna ennustust

