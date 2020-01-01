Whale Intel (WINT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Whale Intel (WINT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Whale Intel (WINT) teave WhaleIntel.AI | AI-Powered Smart Money Tracker Track what matters on-chain. WhaleIntel is a token-gated intelligence terminal built for serious traders, funds, and protocols. It tracks what the smart money is investing in, where capital is flowing, and how it evolves over time. 🎲 Highlights & Innovations Full coverage of the Virtuals Ecosystem

Genesis Tracking: Track any and every project launch and how allocations flow across wallets.

Virgen Tracking: Follow user behavior across blocks, their activity, their claims, and their token movements. Follow the smart money with our proprietary algorithm and get early alpha on participation trends. Ametlik veebisait: https://whaleintel.ai/ Ostke WINT kohe!

Whale Intel (WINT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Whale Intel (WINT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 293.34M $ 293.34M $ 293.34M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.06M $ 4.06M $ 4.06M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.019375 $ 0.019375 $ 0.019375 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0040637 $ 0.0040637 $ 0.0040637 Lisateave Whale Intel (WINT) hinna kohta

Whale Intel (WINT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Whale Intel (WINT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WINT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WINT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WINT tokeni tokenoomikat, avastage WINT tokeni reaalajas hinda!

WINT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WINT võiks suunduda? Meie WINT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WINT tokeni hinna ennustust kohe!

