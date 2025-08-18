Rohkem infot WATER

WATER Hinnainfo

WATER Valge raamat

WATER Ametlik veebisait

WATER Tokenoomika

WATER Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Waterfall logo

Waterfall hind (WATER)

Loendis mitteolevad

1 WATER/USD reaalajas hind:

$0.00014666
$0.00014666$0.00014666
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Waterfall (WATER) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:27:00 (UTC+8)

Waterfall (WATER) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01187502
$ 0.01187502$ 0.01187502

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

+0.05%

+28.34%

+28.34%

Waterfall (WATER) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul WATER kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. WATERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01187502 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on WATER muutunud -0.00% viimase tunni jooksul, +0.05% 24 tunni vältel +28.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Waterfall (WATER) – turuteave

$ 526.52K
$ 526.52K$ 526.52K

--
----

$ 3.76M
$ 3.76M$ 3.76M

3.59B
3.59B 3.59B

25,608,886,843.87782
25,608,886,843.87782 25,608,886,843.87782

Waterfall praegune turukapitalisatsioon on $ 526.52K -- 24 tunnise kauplemismahuga. WATER ringlev varu on 3.59B, mille koguvaru on 25608886843.87782. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.76M.

Waterfall (WATER) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Waterfall ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Waterfall ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Waterfall ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Waterfall ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.05%
30 päeva$ 0-33.49%
60 päeva$ 0-34.79%
90 päeva$ 0--

Mis on Waterfall (WATER)

Waterfall is a highly scalable and highly decentralised BlockDAG EVM-compatible Layer 1 protocol. Waterfall was built based on Directed Acyclic Graph (DAG) technology. It provides a high-performance ecosystem for developing decentralised applications (DApps).Waterfall challenges the trilemma of scalability, decentralisation and security by dramatically increasing scalability, rivalling and exceeding the scalability of conventional centralised platforms like VISA.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Waterfall (WATER) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Waterfall hinna ennustus (USD)

Kui palju on Waterfall (WATER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Waterfall (WATER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Waterfall nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Waterfall hinna ennustust kohe!

WATER kohalike valuutade suhtes

Waterfall (WATER) tokenoomika

Waterfall (WATER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WATER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Waterfall (WATER) kohta

Kui palju on Waterfall (WATER) tänapäeval väärt?
Reaalajas WATER hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WATER/USD hind?
Praegune hind WATER/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Waterfall turukapitalisatsioon?
WATER turukapitalisatsioon on $ 526.52K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WATER ringlev varu?
WATER ringlev varu on 3.59B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WATER (ATH) hind?
WATER saavutab ATH hinna summas 0.01187502 USD.
Mis oli kõigi aegade WATER madalaim (ATL) hind?
WATER nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on WATER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WATER kauplemismaht on -- USD.
Kas WATER sel aastal kõrgemale ka suundub?
WATER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WATER hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:27:00 (UTC+8)

Waterfall (WATER) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.