Mis on Waterfall (WATER)

Waterfall is a highly scalable and highly decentralised BlockDAG EVM-compatible Layer 1 protocol. Waterfall was built based on Directed Acyclic Graph (DAG) technology. It provides a high-performance ecosystem for developing decentralised applications (DApps).Waterfall challenges the trilemma of scalability, decentralisation and security by dramatically increasing scalability, rivalling and exceeding the scalability of conventional centralised platforms like VISA.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Waterfall (WATER) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Waterfall hinna ennustus (USD)

Kui palju on Waterfall (WATER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Waterfall (WATER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Waterfall nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Waterfall hinna ennustust kohe!

WATER kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Waterfall (WATER) tokenoomika

Waterfall (WATER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WATER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Waterfall (WATER) kohta Kui palju on Waterfall (WATER) tänapäeval väärt? Reaalajas WATER hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WATER/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WATER/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Waterfall turukapitalisatsioon? WATER turukapitalisatsioon on $ 526.52K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WATER ringlev varu? WATER ringlev varu on 3.59B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WATER (ATH) hind? WATER saavutab ATH hinna summas 0.01187502 USD . Mis oli kõigi aegade WATER madalaim (ATL) hind? WATER nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on WATER kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WATER kauplemismaht on -- USD . Kas WATER sel aastal kõrgemale ka suundub? WATER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WATER hinna ennustust

Waterfall (WATER) Olulised valdkonna uudised