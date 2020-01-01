Waterfall (WATER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Waterfall (WATER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Waterfall (WATER) teave Waterfall is a highly scalable and highly decentralised BlockDAG EVM-compatible Layer 1 protocol. Waterfall was built based on Directed Acyclic Graph (DAG) technology. It provides a high-performance ecosystem for developing decentralised applications (DApps).Waterfall challenges the trilemma of scalability, decentralisation and security by dramatically increasing scalability, rivalling and exceeding the scalability of conventional centralised platforms like VISA. Ametlik veebisait: https://waterfall.network Valge raamat: https://waterfall.network/wp-content/themes/waterfall/downloads/Whitepaper.pdf

Waterfall (WATER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Waterfall (WATER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 495.51K $ 495.51K $ 495.51K Koguvaru: $ 25.61B $ 25.61B $ 25.61B Ringlev varu: $ 3.59B $ 3.59B $ 3.59B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.53M $ 3.53M $ 3.53M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01187502 $ 0.01187502 $ 0.01187502 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00013788 $ 0.00013788 $ 0.00013788 Lisateave Waterfall (WATER) hinna kohta

Waterfall (WATER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Waterfall (WATER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WATER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WATER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WATER tokeni tokenoomikat, avastage WATER tokeni reaalajas hinda!

WATER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WATER võiks suunduda? Meie WATER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WATER tokeni hinna ennustust kohe!

