Rohkem infot WALLY

WALLY Hinnainfo

WALLY Ametlik veebisait

WALLY Tokenoomika

WALLY Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Wally logo

Wally hind (WALLY)

Loendis mitteolevad

1 WALLY/USD reaalajas hind:

--
----
-8.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Wally (WALLY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:39:57 (UTC+8)

Wally (WALLY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00003347
$ 0.00003347$ 0.00003347
24 h madal
$ 0.00003747
$ 0.00003747$ 0.00003747
24 h kõrge

$ 0.00003347
$ 0.00003347$ 0.00003347

$ 0.00003747
$ 0.00003747$ 0.00003747

$ 0.01545245
$ 0.01545245$ 0.01545245

$ 0.00002977
$ 0.00002977$ 0.00002977

+0.24%

-8.29%

-5.61%

-5.61%

Wally (WALLY) reaalajas hind on $0.00003395. Viimase 24 tunni jooksul WALLY kaubeldud madalaim $ 0.00003347 ja kõrgeim $ 0.00003747 näitab aktiivset turu volatiivsust. WALLYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01545245 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00002977.

Lüliajalise tootluse osas on WALLY muutunud +0.24% viimase tunni jooksul, -8.29% 24 tunni vältel -5.61% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Wally (WALLY) – turuteave

$ 33.95K
$ 33.95K$ 33.95K

--
----

$ 33.95K
$ 33.95K$ 33.95K

999.94M
999.94M 999.94M

999,941,259.0
999,941,259.0 999,941,259.0

Wally praegune turukapitalisatsioon on $ 33.95K -- 24 tunnise kauplemismahuga. WALLY ringlev varu on 999.94M, mille koguvaru on 999941259.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 33.95K.

Wally (WALLY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Wally ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Wally ja USD hinnamuutus $ -0.0000018908.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Wally ja USD hinnamuutus $ -0.0000019197.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Wally ja USD hinnamuutus $ -0.00004776117673793236.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-8.29%
30 päeva$ -0.0000018908-5.56%
60 päeva$ -0.0000019197-5.65%
90 päeva$ -0.00004776117673793236-58.45%

Mis on Wally (WALLY)

We are Team Wally, and since November 1st, we've been tirelessly building Wally as CTO, day and night! Our vision is ambitious, and we are determined to achieve it without compromise. One of our primary goals is to establish an investment pool for our holders. This pool will directly support the Pnut Farm—a vibrant and nurturing home where Wally and his animal friends thrive. The funds raised will ensure the well-being of these animals, providing them with proper care and nourishment. Beyond this, we are committed to significant marketing initiatives and creating an enchanting and impactful social media presence. Our journey is just beginning, and we can’t wait to bring these dreams to life with your support!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Wally (WALLY) allikas

Ametlik veebisait

Wally hinna ennustus (USD)

Kui palju on Wally (WALLY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wally (WALLY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wally nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Wally hinna ennustust kohe!

WALLY kohalike valuutade suhtes

Wally (WALLY) tokenoomika

Wally (WALLY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WALLY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wally (WALLY) kohta

Kui palju on Wally (WALLY) tänapäeval väärt?
Reaalajas WALLY hind USD on 0.00003395 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WALLY/USD hind?
Praegune hind WALLY/USD on $ 0.00003395. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Wally turukapitalisatsioon?
WALLY turukapitalisatsioon on $ 33.95K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WALLY ringlev varu?
WALLY ringlev varu on 999.94M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WALLY (ATH) hind?
WALLY saavutab ATH hinna summas 0.01545245 USD.
Mis oli kõigi aegade WALLY madalaim (ATL) hind?
WALLY nägi ATL hinda summas 0.00002977 USD.
Milline on WALLY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WALLY kauplemismaht on -- USD.
Kas WALLY sel aastal kõrgemale ka suundub?
WALLY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WALLY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:39:57 (UTC+8)

Wally (WALLY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.