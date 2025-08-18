Mis on Wally (WALLY)

We are Team Wally, and since November 1st, we've been tirelessly building Wally as CTO, day and night! Our vision is ambitious, and we are determined to achieve it without compromise. One of our primary goals is to establish an investment pool for our holders. This pool will directly support the Pnut Farm—a vibrant and nurturing home where Wally and his animal friends thrive. The funds raised will ensure the well-being of these animals, providing them with proper care and nourishment. Beyond this, we are committed to significant marketing initiatives and creating an enchanting and impactful social media presence. Our journey is just beginning, and we can’t wait to bring these dreams to life with your support!

Üksuse Wally (WALLY) allikas Ametlik veebisait

WALLY kohalike valuutade suhtes

Wally (WALLY) tokenoomika

Wally (WALLY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WALLY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Milline on Wally turukapitalisatsioon? WALLY turukapitalisatsioon on $ 33.95K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WALLY ringlev varu? WALLY ringlev varu on 999.94M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WALLY (ATH) hind? WALLY saavutab ATH hinna summas 0.01545245 USD . Mis oli kõigi aegade WALLY madalaim (ATL) hind? WALLY nägi ATL hinda summas 0.00002977 USD . Milline on WALLY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WALLY kauplemismaht on -- USD .

