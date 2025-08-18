Rohkem infot WLKN

WLKN Hinnainfo

WLKN Ametlik veebisait

WLKN Tokenoomika

WLKN Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Walken logo

Walken hind (WLKN)

Loendis mitteolevad

1 WLKN/USD reaalajas hind:

$0.00062131
$0.00062131$0.00062131
-0.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Walken (WLKN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:25:54 (UTC+8)

Walken (WLKN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.096415
$ 0.096415$ 0.096415

$ 0
$ 0$ 0

+0.05%

-0.34%

+0.32%

+0.32%

Walken (WLKN) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul WLKN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. WLKNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.096415 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on WLKN muutunud +0.05% viimase tunni jooksul, -0.34% 24 tunni vältel +0.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Walken (WLKN) – turuteave

$ 915.35K
$ 915.35K$ 915.35K

--
----

$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M

1.47B
1.47B 1.47B

2,000,000,000.0
2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Walken praegune turukapitalisatsioon on $ 915.35K -- 24 tunnise kauplemismahuga. WLKN ringlev varu on 1.47B, mille koguvaru on 2000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.24M.

Walken (WLKN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Walken ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Walken ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Walken ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Walken ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.34%
30 päeva$ 0+95.31%
60 päeva$ 0+84.21%
90 päeva$ 0--

Mis on Walken (WLKN)

WLKN is a Token used for operating in the Walken NFT game. WLKN is short for Walken and can be either bought on a cryptocurrency exchange or earned by using Walken.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Walken (WLKN) allikas

Ametlik veebisait

Walken hinna ennustus (USD)

Kui palju on Walken (WLKN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Walken (WLKN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Walken nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Walken hinna ennustust kohe!

WLKN kohalike valuutade suhtes

Walken (WLKN) tokenoomika

Walken (WLKN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WLKN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Walken (WLKN) kohta

Kui palju on Walken (WLKN) tänapäeval väärt?
Reaalajas WLKN hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WLKN/USD hind?
Praegune hind WLKN/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Walken turukapitalisatsioon?
WLKN turukapitalisatsioon on $ 915.35K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WLKN ringlev varu?
WLKN ringlev varu on 1.47B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WLKN (ATH) hind?
WLKN saavutab ATH hinna summas 0.096415 USD.
Mis oli kõigi aegade WLKN madalaim (ATL) hind?
WLKN nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on WLKN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WLKN kauplemismaht on -- USD.
Kas WLKN sel aastal kõrgemale ka suundub?
WLKN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WLKN hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:25:54 (UTC+8)

Walken (WLKN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.