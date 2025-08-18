Mis on Walken (WLKN)

WLKN is a Token used for operating in the Walken NFT game. WLKN is short for Walken and can be either bought on a cryptocurrency exchange or earned by using Walken.

Üksuse Walken (WLKN) allikas Ametlik veebisait

Walken hinna ennustus (USD)

Kui palju on Walken (WLKN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Walken (WLKN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Walken nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

WLKN kohalike valuutade suhtes

Walken (WLKN) tokenoomika

Walken (WLKN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WLKN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Walken (WLKN) kohta Kui palju on Walken (WLKN) tänapäeval väärt? Reaalajas WLKN hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WLKN/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WLKN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Walken turukapitalisatsioon? WLKN turukapitalisatsioon on $ 915.35K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WLKN ringlev varu? WLKN ringlev varu on 1.47B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WLKN (ATH) hind? WLKN saavutab ATH hinna summas 0.096415 USD . Mis oli kõigi aegade WLKN madalaim (ATL) hind? WLKN nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on WLKN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WLKN kauplemismaht on -- USD . Kas WLKN sel aastal kõrgemale ka suundub? WLKN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WLKN hinna ennustust

Walken (WLKN) Olulised valdkonna uudised