Walken (WLKN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Walken (WLKN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Walken (WLKN) teave WLKN is a Token used for operating in the Walken NFT game. WLKN is short for Walken and can be either bought on a cryptocurrency exchange or earned by using Walken. Ametlik veebisait: https://walken.io/

Walken (WLKN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Walken (WLKN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 912.55K Koguvaru: $ 2.00B Ringlev varu: $ 1.47B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.24M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.096415 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0.00061897

Walken (WLKN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Walken (WLKN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WLKN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WLKN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WLKN tokeni tokenoomikat, avastage WLKN tokeni reaalajas hinda!

WLKN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WLKN võiks suunduda? Meie WLKN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

