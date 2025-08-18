Rohkem infot WAA

WAA hind (WAA)

Loendis mitteolevad

1 WAA/USD reaalajas hind:

--
----
-6.20%1D
USD
WAA (WAA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:25:47 (UTC+8)

WAA (WAA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00130354
$ 0.00130354$ 0.00130354

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-6.28%

-0.88%

-0.88%

WAA (WAA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul WAA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. WAAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00130354 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on WAA muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -6.28% 24 tunni vältel -0.88% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

WAA (WAA) – turuteave

$ 20.92K
$ 20.92K$ 20.92K

--
----

$ 20.92K
$ 20.92K$ 20.92K

999.72M
999.72M 999.72M

999,720,858.366106
999,720,858.366106 999,720,858.366106

WAA praegune turukapitalisatsioon on $ 20.92K -- 24 tunnise kauplemismahuga. WAA ringlev varu on 999.72M, mille koguvaru on 999720858.366106. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 20.92K.

WAA (WAA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse WAA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse WAA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse WAA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse WAA ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.28%
30 päeva$ 0-56.08%
60 päeva$ 0-59.96%
90 päeva$ 0--

Mis on WAA (WAA)

AFEL is an ecosystem driven by top-tier developers and a community-first approach, powered by FEL NFTs and the $WAA token. Holding a FEL NFT means joining a space where degens and builders unite, with constant utility and reward growth. We share revenue with our NFT holders, conduct token buybacks, and airdrop them back to the community. The ecosystem includes 4 utilities as of now & will include so much more with time. The utilities are as follows: - IronNode: A cyber security firm that focuses on security audits on multiple chains - SolRush: A browser based racing game where 2-8 players enter a game & users are able to wager each match and winner takes all - WAABot: A trading bot that is accessible via Telegram or web with wallet tracking & copy trading functions - Swipe2Earn: A new approach to the Social-Fi platforms; a Tinder-like experience where users swipe Twitter posts to earn rewards.

Üksuse WAA (WAA) allikas

Ametlik veebisait

WAA hinna ennustus (USD)

Kui palju on WAA (WAA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie WAA (WAA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida WAA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake WAA hinna ennustust kohe!

WAA kohalike valuutade suhtes

WAA (WAA) tokenoomika

WAA (WAA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WAA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse WAA (WAA) kohta

Kui palju on WAA (WAA) tänapäeval väärt?
Reaalajas WAA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WAA/USD hind?
Praegune hind WAA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on WAA turukapitalisatsioon?
WAA turukapitalisatsioon on $ 20.92K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WAA ringlev varu?
WAA ringlev varu on 999.72M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WAA (ATH) hind?
WAA saavutab ATH hinna summas 0.00130354 USD.
Mis oli kõigi aegade WAA madalaim (ATL) hind?
WAA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on WAA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WAA kauplemismaht on -- USD.
Kas WAA sel aastal kõrgemale ka suundub?
WAA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WAA hinna ennustust.
WAA (WAA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

