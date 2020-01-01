WAA (WAA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi WAA (WAA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

WAA (WAA) teave AFEL is an ecosystem driven by top-tier developers and a community-first approach, powered by FEL NFTs and the $WAA token. Holding a FEL NFT means joining a space where degens and builders unite, with constant utility and reward growth. We share revenue with our NFT holders, conduct token buybacks, and airdrop them back to the community. The ecosystem includes 4 utilities as of now & will include so much more with time. The utilities are as follows: IronNode: A cyber security firm that focuses on security audits on multiple chains

SolRush: A browser based racing game where 2-8 players enter a game & users are able to wager each match and winner takes all

WAABot: A trading bot that is accessible via Telegram or web with wallet tracking & copy trading functions

Swipe2Earn: A new approach to the Social-Fi platforms; a Tinder-like experience where users swipe Twitter posts to earn rewards. Ametlik veebisait: https://waa.afel.xyz Ostke WAA kohe!

WAA (WAA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage WAA (WAA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 20.88K $ 20.88K $ 20.88K Koguvaru: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M Ringlev varu: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 20.88K $ 20.88K $ 20.88K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00130354 $ 0.00130354 $ 0.00130354 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave WAA (WAA) hinna kohta

WAA (WAA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud WAA (WAA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WAA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WAA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WAA tokeni tokenoomikat, avastage WAA tokeni reaalajas hinda!

WAA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WAA võiks suunduda? Meie WAA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WAA tokeni hinna ennustust kohe!

