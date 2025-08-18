Mis on Vendetta (VDT)

Vendetta Games is creating a sustainable metaverse ecosystem with a AAA Red Dead Redemption-style open-world RPG game as well as a suite of blockchain and metaverse features and a publishing studio.

Üksuse Vendetta (VDT) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

VDT kohalike valuutade suhtes

Vendetta (VDT) tokenoomika

Vendetta (VDT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VDT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Vendetta (VDT) kohta Kui palju on Vendetta (VDT) tänapäeval väärt? Reaalajas VDT hind USD on 0.00406854 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune VDT/USD hind? $ 0.00406854 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind VDT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Vendetta turukapitalisatsioon? VDT turukapitalisatsioon on $ 51.22K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on VDT ringlev varu? VDT ringlev varu on 12.59M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim VDT (ATH) hind? VDT saavutab ATH hinna summas 0.537905 USD . Mis oli kõigi aegade VDT madalaim (ATL) hind? VDT nägi ATL hinda summas 0.00401926 USD . Milline on VDT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine VDT kauplemismaht on -- USD . Kas VDT sel aastal kõrgemale ka suundub? VDT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VDT hinna ennustust

