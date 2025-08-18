Rohkem infot VDT

Vendetta hind (VDT)

1 VDT/USD reaalajas hind:

$0.00406854
$0.00406854$0.00406854
-7.80%1D
Vendetta (VDT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:25:16 (UTC+8)

Vendetta (VDT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00406106
$ 0.00406106$ 0.00406106
24 h madal
$ 0.00445175
$ 0.00445175$ 0.00445175
24 h kõrge

$ 0.00406106
$ 0.00406106$ 0.00406106

$ 0.00445175
$ 0.00445175$ 0.00445175

$ 0.537905
$ 0.537905$ 0.537905

$ 0.00401926
$ 0.00401926$ 0.00401926

-0.00%

-7.84%

-0.86%

-0.86%

Vendetta (VDT) reaalajas hind on $0.00406854. Viimase 24 tunni jooksul VDT kaubeldud madalaim $ 0.00406106 ja kõrgeim $ 0.00445175 näitab aktiivset turu volatiivsust. VDTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.537905 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00401926.

Lüliajalise tootluse osas on VDT muutunud -0.00% viimase tunni jooksul, -7.84% 24 tunni vältel -0.86% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Vendetta (VDT) – turuteave

$ 51.22K
$ 51.22K$ 51.22K

--
----

$ 406.85K
$ 406.85K$ 406.85K

12.59M
12.59M 12.59M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Vendetta praegune turukapitalisatsioon on $ 51.22K -- 24 tunnise kauplemismahuga. VDT ringlev varu on 12.59M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 406.85K.

Vendetta (VDT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Vendetta ja USD hinnamuutus $ -0.000346186582500821.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Vendetta ja USD hinnamuutus $ -0.0004362357.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Vendetta ja USD hinnamuutus $ -0.0004938446.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Vendetta ja USD hinnamuutus $ -0.001311832871051994.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000346186582500821-7.84%
30 päeva$ -0.0004362357-10.72%
60 päeva$ -0.0004938446-12.13%
90 päeva$ -0.001311832871051994-24.38%

Mis on Vendetta (VDT)

Vendetta Games is creating a sustainable metaverse ecosystem with a AAA Red Dead Redemption-style open-world RPG game as well as a suite of blockchain and metaverse features and a publishing studio.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Vendetta (VDT) allikas

Ametlik veebisait

Vendetta hinna ennustus (USD)

Kui palju on Vendetta (VDT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Vendetta (VDT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Vendetta nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Vendetta hinna ennustust kohe!

VDT kohalike valuutade suhtes

Vendetta (VDT) tokenoomika

Vendetta (VDT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VDT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Vendetta (VDT) kohta

Kui palju on Vendetta (VDT) tänapäeval väärt?
Reaalajas VDT hind USD on 0.00406854 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VDT/USD hind?
Praegune hind VDT/USD on $ 0.00406854. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Vendetta turukapitalisatsioon?
VDT turukapitalisatsioon on $ 51.22K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VDT ringlev varu?
VDT ringlev varu on 12.59M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VDT (ATH) hind?
VDT saavutab ATH hinna summas 0.537905 USD.
Mis oli kõigi aegade VDT madalaim (ATL) hind?
VDT nägi ATL hinda summas 0.00401926 USD.
Milline on VDT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VDT kauplemismaht on -- USD.
Kas VDT sel aastal kõrgemale ka suundub?
VDT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VDT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:25:16 (UTC+8)

