Vendetta (VDT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Vendetta (VDT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Vendetta (VDT) teave Vendetta Games is creating a sustainable metaverse ecosystem with a AAA Red Dead Redemption-style open-world RPG game as well as a suite of blockchain and metaverse features and a publishing studio. Ametlik veebisait: https://www.vendettagames.ai Valge raamat: https://vendettagame.gitbook.io/vendetta-games-lite-paper/group-1/introduction Ostke VDT kohe!

Vendetta (VDT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Vendetta (VDT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 51.13K $ 51.13K $ 51.13K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 12.59M $ 12.59M $ 12.59M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 406.11K $ 406.11K $ 406.11K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.537905 $ 0.537905 $ 0.537905 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00401926 $ 0.00401926 $ 0.00401926 Praegune hind: $ 0.00406004 $ 0.00406004 $ 0.00406004 Lisateave Vendetta (VDT) hinna kohta

Vendetta (VDT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Vendetta (VDT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VDT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VDT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VDT tokeni tokenoomikat, avastage VDT tokeni reaalajas hinda!

VDT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VDT võiks suunduda? Meie VDT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VDT tokeni hinna ennustust kohe!

