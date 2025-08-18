Velas hind (VLX)
Velas (VLX) reaalajas hind on $0.00122464. Viimase 24 tunni jooksul VLX kaubeldud madalaim $ 0.00115176 ja kõrgeim $ 0.00126189 näitab aktiivset turu volatiivsust. VLXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.568966 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00107168.
Lüliajalise tootluse osas on VLX muutunud +0.11% viimase tunni jooksul, +4.17% 24 tunni vältel -44.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Velas praegune turukapitalisatsioon on $ 3.36M -- 24 tunnise kauplemismahuga. VLX ringlev varu on 2.74B, mille koguvaru on 2744315679.313697. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.36M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Velas ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Velas ja USD hinnamuutus $ -0.0004852920.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Velas ja USD hinnamuutus $ -0.0004342786.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Velas ja USD hinnamuutus $ -0.002944321349909795.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|+4.17%
|30 päeva
|$ -0.0004852920
|-39.62%
|60 päeva
|$ -0.0004342786
|-35.46%
|90 päeva
|$ -0.002944321349909795
|-70.62%
"Velas AG, headquartered in Switzerland, is a new AI-operated dPoS (delegated proof of stake) blockchain project and an ecosystem on which one can build AI projects, dApps, smart contracts, etc. It is founded by the CEO of the world’s first and biggest altcoin payment processor platform from 2013 – Coinpayments.net – Alex Alexandrov. Coinpayments created a CPS coin to provide its active merchants and users of 3'000 000 000 a discount token for transactions and fees, and earn staking rewards vaulting their CPS coin. The development of Velas rooted from CPS, as the founders saw an opportunity to create an own proprietary AI enhanced Blockhain and consensus protocol, rather than using a third party solution which still has flaws. Development of Velas started 2 years ago. Coinpayments Coin to Velas coin (VLX) was done via Coinpayments platform on the 4th of July 2019 and will mark the day of Velas independence from original token. This will also launch first Stage described in Technical Paper. The purpose of Velas is to address and fix existing issues and challenges faced by most existing Blockchains, like centralization, 51% attack, nothing at stake problem, scalability, security, high upfront expenses, etc. It does so by using neural networks optimized by artificial intuition to enhance its consensus algorithm."
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.