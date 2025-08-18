Mis on Velas (VLX)

"Velas AG, headquartered in Switzerland, is a new AI-operated dPoS (delegated proof of stake) blockchain project and an ecosystem on which one can build AI projects, dApps, smart contracts, etc. It is founded by the CEO of the world’s first and biggest altcoin payment processor platform from 2013 – Coinpayments.net – Alex Alexandrov. Coinpayments created a CPS coin to provide its active merchants and users of 3'000 000 000 a discount token for transactions and fees, and earn staking rewards vaulting their CPS coin. The development of Velas rooted from CPS, as the founders saw an opportunity to create an own proprietary AI enhanced Blockhain and consensus protocol, rather than using a third party solution which still has flaws. Development of Velas started 2 years ago. Coinpayments Coin to Velas coin (VLX) was done via Coinpayments platform on the 4th of July 2019 and will mark the day of Velas independence from original token. This will also launch first Stage described in Technical Paper. The purpose of Velas is to address and fix existing issues and challenges faced by most existing Blockchains, like centralization, 51% attack, nothing at stake problem, scalability, security, high upfront expenses, etc. It does so by using neural networks optimized by artificial intuition to enhance its consensus algorithm."

Üksuse Velas (VLX) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Velas (VLX) kohta Kui palju on Velas (VLX) tänapäeval väärt? Reaalajas VLX hind USD on 0.00122464 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune VLX/USD hind? $ 0.00122464 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind VLX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Velas turukapitalisatsioon? VLX turukapitalisatsioon on $ 3.36M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on VLX ringlev varu? VLX ringlev varu on 2.74B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim VLX (ATH) hind? VLX saavutab ATH hinna summas 0.568966 USD . Mis oli kõigi aegade VLX madalaim (ATL) hind? VLX nägi ATL hinda summas 0.00107168 USD . Milline on VLX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine VLX kauplemismaht on -- USD . Kas VLX sel aastal kõrgemale ka suundub? VLX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VLX hinna ennustust

