Velas (VLX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Velas (VLX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Velas (VLX) teave "Velas AG, headquartered in Switzerland, is a new AI-operated dPoS (delegated proof of stake) blockchain project and an ecosystem on which one can build AI projects, dApps, smart contracts, etc. It is founded by the CEO of the world’s first and biggest altcoin payment processor platform from 2013 – Coinpayments.net – Alex Alexandrov. Coinpayments created a CPS coin to provide its active merchants and users of 3'000 000 000 a discount token for transactions and fees, and earn staking rewards vaulting their CPS coin. The development of Velas rooted from CPS, as the founders saw an opportunity to create an own proprietary AI enhanced Blockhain and consensus protocol, rather than using a third party solution which still has flaws. Development of Velas started 2 years ago. Coinpayments Coin to Velas coin (VLX) was done via Coinpayments platform on the 4th of July 2019 and will mark the day of Velas independence from original token. This will also launch first Stage described in Technical Paper. The purpose of Velas is to address and fix existing issues and challenges faced by most existing Blockchains, like centralization, 51% attack, nothing at stake problem, scalability, security, high upfront expenses, etc. It does so by using neural networks optimized by artificial intuition to enhance its consensus algorithm." Ametlik veebisait: https://velas.com/ Valge raamat: https://drive.google.com/file/d/1gPxFKW8wSRF_iQY5fu4fV-Il33psyA-u/view Ostke VLX kohe!

Velas (VLX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Velas (VLX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.26M $ 3.26M $ 3.26M Koguvaru: $ 2.74B $ 2.74B $ 2.74B Ringlev varu: $ 2.74B $ 2.74B $ 2.74B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.26M $ 3.26M $ 3.26M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.568966 $ 0.568966 $ 0.568966 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00107168 $ 0.00107168 $ 0.00107168 Praegune hind: $ 0.00118847 $ 0.00118847 $ 0.00118847 Lisateave Velas (VLX) hinna kohta

Velas (VLX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Velas (VLX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VLX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VLX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VLX tokeni tokenoomikat, avastage VLX tokeni reaalajas hinda!

VLX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VLX võiks suunduda? Meie VLX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VLX tokeni hinna ennustust kohe!

