UCX logo

UCX hind (UCX)

Loendis mitteolevad

1 UCX/USD reaalajas hind:

$0.02926703
-0.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
UCX (UCX) reaalajas hinnagraafik
UCX (UCX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02913798
24 h madal
$ 0.02954827
24 h kõrge

$ 0.02913798
$ 0.02954827
$ 0.87223
$ 0.01470348
+0.06%

-0.38%

-2.15%

-2.15%

UCX (UCX) reaalajas hind on $0.0292853. Viimase 24 tunni jooksul UCX kaubeldud madalaim $ 0.02913798 ja kõrgeim $ 0.02954827 näitab aktiivset turu volatiivsust. UCXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.87223 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01470348.

Lüliajalise tootluse osas on UCX muutunud +0.06% viimase tunni jooksul, -0.38% 24 tunni vältel -2.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

UCX (UCX) – turuteave

$ 1.31M
--
$ 29.30M
44.77M
1,000,000,000.0
UCX praegune turukapitalisatsioon on $ 1.31M -- 24 tunnise kauplemismahuga. UCX ringlev varu on 44.77M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 29.30M.

UCX (UCX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse UCX ja USD hinnamuutus $ -0.0001132976470321.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse UCX ja USD hinnamuutus $ +0.0041649905.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse UCX ja USD hinnamuutus $ +0.0137959475.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse UCX ja USD hinnamuutus $ +0.00985046622917802.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0001132976470321-0.38%
30 päeva$ +0.0041649905+14.22%
60 päeva$ +0.0137959475+47.11%
90 päeva$ +0.00985046622917802+50.68%

Mis on UCX (UCX)

UCX is the cryptocurrency issued after developing the global M&A platform predicated on the blockchains. By utilizing UCX, the investment can be made in the promising M&A projects around the world by way of the "M&A platform. Techcoins issued a total of 1,000,000,000 (1 bn) UCX cryptographic tokens through our foundation called Hyperswap, based on Dubai. GBC Korea is operating this coin and project in Korea. UCX is the encryption token issued after developing the global M&A platform predicated on the blockchains. By utilizing UCX, the investment can be made in the promising M&A projects around the world by way of the ‘M&A Platform.’ Moreover, the value of UCX tokens was appraised by Grant Thornton Accounting Corporation and Yonsei University for the first time in the world. UCX is an encryption token developed and issued for the blockchain-based global M&A platform. By utilizing UCX, the investment can be made in the promising M&A projects around the world by way of the ‘M&A Platform.’

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse UCX (UCX) allikas

Ametlik veebisait

UCX hinna ennustus (USD)

Kui palju on UCX (UCX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie UCX (UCX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida UCX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake UCX hinna ennustust kohe!

UCX kohalike valuutade suhtes

UCX (UCX) tokenoomika

UCX (UCX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UCX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse UCX (UCX) kohta

Kui palju on UCX (UCX) tänapäeval väärt?
Reaalajas UCX hind USD on 0.0292853 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune UCX/USD hind?
Praegune hind UCX/USD on $ 0.0292853. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on UCX turukapitalisatsioon?
UCX turukapitalisatsioon on $ 1.31M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on UCX ringlev varu?
UCX ringlev varu on 44.77M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim UCX (ATH) hind?
UCX saavutab ATH hinna summas 0.87223 USD.
Mis oli kõigi aegade UCX madalaim (ATL) hind?
UCX nägi ATL hinda summas 0.01470348 USD.
Milline on UCX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine UCX kauplemismaht on -- USD.
Kas UCX sel aastal kõrgemale ka suundub?
UCX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UCX hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.