Trailblaze hind (XBLAZE)

Loendis mitteolevad

1 XBLAZE/USD reaalajas hind:

$0.00073815
$0.00073815$0.00073815
0.00%1D
mexc
USD
Trailblaze (XBLAZE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:33:05 (UTC+8)

Trailblaze (XBLAZE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00073797
$ 0.00073797$ 0.00073797
24 h madal
$ 0.00073815
$ 0.00073815$ 0.00073815
24 h kõrge

$ 0.00073797
$ 0.00073797$ 0.00073797

$ 0.00073815
$ 0.00073815$ 0.00073815

$ 0.0293931
$ 0.0293931$ 0.0293931

$ 0.00061658
$ 0.00061658$ 0.00061658

--

+0.02%

+5.97%

+5.97%

Trailblaze (XBLAZE) reaalajas hind on $0.00073815. Viimase 24 tunni jooksul XBLAZE kaubeldud madalaim $ 0.00073797 ja kõrgeim $ 0.00073815 näitab aktiivset turu volatiivsust. XBLAZEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0293931 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00061658.

Lüliajalise tootluse osas on XBLAZE muutunud -- viimase tunni jooksul, +0.02% 24 tunni vältel +5.97% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Trailblaze (XBLAZE) – turuteave

$ 304.66K
$ 304.66K$ 304.66K

--
----

$ 310.02K
$ 310.02K$ 310.02K

412.74M
412.74M 412.74M

420,000,000.0
420,000,000.0 420,000,000.0

Trailblaze praegune turukapitalisatsioon on $ 304.66K -- 24 tunnise kauplemismahuga. XBLAZE ringlev varu on 412.74M, mille koguvaru on 420000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 310.02K.

Trailblaze (XBLAZE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Trailblaze ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Trailblaze ja USD hinnamuutus $ -0.0000049296.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Trailblaze ja USD hinnamuutus $ +0.0000414196.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Trailblaze ja USD hinnamuutus $ -0.0001435727340397296.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.02%
30 päeva$ -0.0000049296-0.66%
60 päeva$ +0.0000414196+5.61%
90 päeva$ -0.0001435727340397296-16.28%

Mis on Trailblaze (XBLAZE)

Trailblaze is a fundraising platform offering investments of various types and stages, including pre-seed, IDOs, INOs, and NFT drops. The vision of Trailblaze is to democratize fundraising by creating a frictionless, transparent process for startups to connect to investors and ensuring that only quality projects are represented.

Üksuse Trailblaze (XBLAZE) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Trailblaze hinna ennustus (USD)

Kui palju on Trailblaze (XBLAZE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Trailblaze (XBLAZE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Trailblaze nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Trailblaze hinna ennustust kohe!

XBLAZE kohalike valuutade suhtes

Trailblaze (XBLAZE) tokenoomika

Trailblaze (XBLAZE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XBLAZE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Trailblaze (XBLAZE) kohta

Kui palju on Trailblaze (XBLAZE) tänapäeval väärt?
Reaalajas XBLAZE hind USD on 0.00073815 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XBLAZE/USD hind?
Praegune hind XBLAZE/USD on $ 0.00073815. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Trailblaze turukapitalisatsioon?
XBLAZE turukapitalisatsioon on $ 304.66K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XBLAZE ringlev varu?
XBLAZE ringlev varu on 412.74M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XBLAZE (ATH) hind?
XBLAZE saavutab ATH hinna summas 0.0293931 USD.
Mis oli kõigi aegade XBLAZE madalaim (ATL) hind?
XBLAZE nägi ATL hinda summas 0.00061658 USD.
Milline on XBLAZE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XBLAZE kauplemismaht on -- USD.
Kas XBLAZE sel aastal kõrgemale ka suundub?
XBLAZE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XBLAZE hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 16:33:05 (UTC+8)

