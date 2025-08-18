Rohkem infot TDC

Tidecoin logo

Tidecoin hind (TDC)

Loendis mitteolevad

1 TDC/USD reaalajas hind:

$0.147991
$0.147991$0.147991
-1.20%1D
USD
Tidecoin (TDC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:08:39 (UTC+8)

Tidecoin (TDC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.145436
$ 0.145436$ 0.145436
24 h madal
$ 0.150893
$ 0.150893$ 0.150893
24 h kõrge

$ 0.145436
$ 0.145436$ 0.145436

$ 0.150893
$ 0.150893$ 0.150893

$ 0.778444
$ 0.778444$ 0.778444

$ 0.063702
$ 0.063702$ 0.063702

-0.38%

-1.27%

-4.88%

-4.88%

Tidecoin (TDC) reaalajas hind on $0.147991. Viimase 24 tunni jooksul TDC kaubeldud madalaim $ 0.145436 ja kõrgeim $ 0.150893 näitab aktiivset turu volatiivsust. TDCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.778444 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.063702.

Lüliajalise tootluse osas on TDC muutunud -0.38% viimase tunni jooksul, -1.27% 24 tunni vältel -4.88% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Tidecoin (TDC) – turuteave

$ 2.77M
$ 2.77M$ 2.77M

--
----

$ 2.77M
$ 2.77M$ 2.77M

18.61M
18.61M 18.61M

18,606,935.79484657
18,606,935.79484657 18,606,935.79484657

Tidecoin praegune turukapitalisatsioon on $ 2.77M -- 24 tunnise kauplemismahuga. TDC ringlev varu on 18.61M, mille koguvaru on 18606935.79484657. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.77M.

Tidecoin (TDC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Tidecoin ja USD hinnamuutus $ -0.0019083934867723.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Tidecoin ja USD hinnamuutus $ +0.0919872098.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Tidecoin ja USD hinnamuutus $ +0.0323783737.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Tidecoin ja USD hinnamuutus $ -0.00787321642804585.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0019083934867723-1.27%
30 päeva$ +0.0919872098+62.16%
60 päeva$ +0.0323783737+21.88%
90 päeva$ -0.00787321642804585-5.05%

Mis on Tidecoin (TDC)

Tidecoin offers a high level of protection for digital assets through the use of Falcon-512 (Fast-Fourier Lattice-based Compact Signatures over NTRU), an advanced cryptographic algorithm based on lattice structures. Unlike traditional cryptocurrencies such as Bitcoin and Litecoin, which may face vulnerabilities with the rise of quantum computing, Tidecoin is built to handle these future challenges.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Tidecoin (TDC) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Tidecoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Tidecoin (TDC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Tidecoin (TDC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Tidecoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Tidecoin hinna ennustust kohe!

TDC kohalike valuutade suhtes

Tidecoin (TDC) tokenoomika

Tidecoin (TDC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TDC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Tidecoin (TDC) kohta

Kui palju on Tidecoin (TDC) tänapäeval väärt?
Reaalajas TDC hind USD on 0.147991 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TDC/USD hind?
Praegune hind TDC/USD on $ 0.147991. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Tidecoin turukapitalisatsioon?
TDC turukapitalisatsioon on $ 2.77M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TDC ringlev varu?
TDC ringlev varu on 18.61M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TDC (ATH) hind?
TDC saavutab ATH hinna summas 0.778444 USD.
Mis oli kõigi aegade TDC madalaim (ATL) hind?
TDC nägi ATL hinda summas 0.063702 USD.
Milline on TDC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TDC kauplemismaht on -- USD.
Kas TDC sel aastal kõrgemale ka suundub?
TDC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TDC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:08:39 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.