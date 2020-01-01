Tidecoin (TDC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Tidecoin (TDC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Tidecoin (TDC) teave Tidecoin offers a high level of protection for digital assets through the use of Falcon-512 (Fast-Fourier Lattice-based Compact Signatures over NTRU), an advanced cryptographic algorithm based on lattice structures. Unlike traditional cryptocurrencies such as Bitcoin and Litecoin, which may face vulnerabilities with the rise of quantum computing, Tidecoin is built to handle these future challenges. Ametlik veebisait: https://tidecoin.org/ Valge raamat: https://github.com/tidecoin-old/whitepaper/blob/master/tidecoin.pdf Ostke TDC kohe!

Tidecoin (TDC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Tidecoin (TDC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.42M $ 2.42M $ 2.42M Koguvaru: $ 18.61M $ 18.61M $ 18.61M Ringlev varu: $ 18.61M $ 18.61M $ 18.61M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.42M $ 2.42M $ 2.42M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.778444 $ 0.778444 $ 0.778444 Kõigi aegade madalaim: $ 0.063702 $ 0.063702 $ 0.063702 Praegune hind: $ 0.130294 $ 0.130294 $ 0.130294 Lisateave Tidecoin (TDC) hinna kohta

Tidecoin (TDC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Tidecoin (TDC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TDC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TDC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TDC tokeni tokenoomikat, avastage TDC tokeni reaalajas hinda!

TDC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TDC võiks suunduda? Meie TDC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TDC tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!