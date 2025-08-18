Rohkem infot TAROT

Tarot hind (TAROT)

1 TAROT/USD reaalajas hind:

$0.113605
$0.113605
-2.40%1D
Tarot (TAROT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 13:01:16 (UTC+8)

Tarot (TAROT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.112844
24 h madal
$ 0.119894
24 h kõrge

$ 0.112844
$ 0.119894
$ 0.333622
$ 0.02890107
+0.57%

-2.17%

-1.44%

-1.44%

Tarot (TAROT) reaalajas hind on $0.113665. Viimase 24 tunni jooksul TAROT kaubeldud madalaim $ 0.112844 ja kõrgeim $ 0.119894 näitab aktiivset turu volatiivsust. TAROTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.333622 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02890107.

Lüliajalise tootluse osas on TAROT muutunud +0.57% viimase tunni jooksul, -2.17% 24 tunni vältel -1.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Tarot (TAROT) – turuteave

$ 7.68M
--
$ 11.34M
67.70M
100,000,000.0
Tarot praegune turukapitalisatsioon on $ 7.68M -- 24 tunnise kauplemismahuga. TAROT ringlev varu on 67.70M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.34M.

Tarot (TAROT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Tarot ja USD hinnamuutus $ -0.0025219678816285.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Tarot ja USD hinnamuutus $ -0.0060653917.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Tarot ja USD hinnamuutus $ -0.0038782838.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Tarot ja USD hinnamuutus $ +0.00359058905430638.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0025219678816285-2.17%
30 päeva$ -0.0060653917-5.33%
60 päeva$ -0.0038782838-3.41%
90 päeva$ +0.00359058905430638+3.26%

Mis on Tarot (TAROT)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Tarot (TAROT) allikas

Tarot hinna ennustus (USD)

Kui palju on Tarot (TAROT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Tarot (TAROT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Tarot nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Tarot hinna ennustust kohe!

TAROT kohalike valuutade suhtes

Tarot (TAROT) tokenoomika

Tarot (TAROT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TAROT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Tarot (TAROT) kohta

Kui palju on Tarot (TAROT) tänapäeval väärt?
Reaalajas TAROT hind USD on 0.113665 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TAROT/USD hind?
Praegune hind TAROT/USD on $ 0.113665. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Tarot turukapitalisatsioon?
TAROT turukapitalisatsioon on $ 7.68M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TAROT ringlev varu?
TAROT ringlev varu on 67.70M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TAROT (ATH) hind?
TAROT saavutab ATH hinna summas 0.333622 USD.
Mis oli kõigi aegade TAROT madalaim (ATL) hind?
TAROT nägi ATL hinda summas 0.02890107 USD.
Milline on TAROT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TAROT kauplemismaht on -- USD.
Kas TAROT sel aastal kõrgemale ka suundub?
TAROT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TAROT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.