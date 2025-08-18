Rohkem infot TALIS

Talis Protocol logo

Talis Protocol hind (TALIS)

Loendis mitteolevad

1 TALIS/USD reaalajas hind:

$0.00191969
$0.00191969$0.00191969
0.00%1D
mexc
USD
Talis Protocol (TALIS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:07:13 (UTC+8)

Talis Protocol (TALIS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.500599
$ 0.500599$ 0.500599

$ 0.00131387
$ 0.00131387$ 0.00131387

--

--

0.00%

0.00%

Talis Protocol (TALIS) reaalajas hind on $0.00191969. Viimase 24 tunni jooksul TALIS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TALISkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.500599 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00131387.

Lüliajalise tootluse osas on TALIS muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Talis Protocol (TALIS) – turuteave

$ 754.58K
$ 754.58K$ 754.58K

--
----

$ 1.92M
$ 1.92M$ 1.92M

393.08M
393.08M 393.08M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Talis Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 754.58K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TALIS ringlev varu on 393.08M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.92M.

Talis Protocol (TALIS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Talis Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Talis Protocol ja USD hinnamuutus $ -0.0002015904.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Talis Protocol ja USD hinnamuutus $ -0.0003427591.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Talis Protocol ja USD hinnamuutus $ -0.0012295290387076902.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ -0.0002015904-10.50%
60 päeva$ -0.0003427591-17.85%
90 päeva$ -0.0012295290387076902-39.04%

Mis on Talis Protocol (TALIS)

governance token as well as part of the mechanism of fees collection.

Üksuse Talis Protocol (TALIS) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Talis Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Talis Protocol (TALIS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Talis Protocol (TALIS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Talis Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Talis Protocol hinna ennustust kohe!

TALIS kohalike valuutade suhtes

Talis Protocol (TALIS) tokenoomika

Talis Protocol (TALIS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TALIS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Talis Protocol (TALIS) kohta

Kui palju on Talis Protocol (TALIS) tänapäeval väärt?
Reaalajas TALIS hind USD on 0.00191969 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TALIS/USD hind?
Praegune hind TALIS/USD on $ 0.00191969. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Talis Protocol turukapitalisatsioon?
TALIS turukapitalisatsioon on $ 754.58K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TALIS ringlev varu?
TALIS ringlev varu on 393.08M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TALIS (ATH) hind?
TALIS saavutab ATH hinna summas 0.500599 USD.
Mis oli kõigi aegade TALIS madalaim (ATL) hind?
TALIS nägi ATL hinda summas 0.00131387 USD.
Milline on TALIS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TALIS kauplemismaht on -- USD.
Kas TALIS sel aastal kõrgemale ka suundub?
TALIS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TALIS hinna ennustust.
