Mis on Talis Protocol (TALIS)

governance token as well as part of the mechanism of fees collection.

Üksuse Talis Protocol (TALIS) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Talis Protocol (TALIS) tokenoomika

Talis Protocol (TALIS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TALIS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Talis Protocol (TALIS) kohta Kui palju on Talis Protocol (TALIS) tänapäeval väärt? Reaalajas TALIS hind USD on 0.00191969 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TALIS/USD hind? $ 0.00191969 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TALIS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Talis Protocol turukapitalisatsioon? TALIS turukapitalisatsioon on $ 754.58K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TALIS ringlev varu? TALIS ringlev varu on 393.08M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TALIS (ATH) hind? TALIS saavutab ATH hinna summas 0.500599 USD . Mis oli kõigi aegade TALIS madalaim (ATL) hind? TALIS nägi ATL hinda summas 0.00131387 USD . Milline on TALIS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TALIS kauplemismaht on -- USD . Kas TALIS sel aastal kõrgemale ka suundub? TALIS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TALIS hinna ennustust

