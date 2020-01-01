Talis Protocol (TALIS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Talis Protocol (TALIS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Talis Protocol (TALIS) teave governance token as well as part of the mechanism of fees collection. Ametlik veebisait: https://injective.talis.art/ Valge raamat: https://blog.talis.art/unveiling-talis-an-in-depth-exploration-of-the-marketplace-1d260078f40 Ostke TALIS kohe!

Talis Protocol (TALIS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Talis Protocol (TALIS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 754.58K $ 754.58K $ 754.58K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 393.08M $ 393.08M $ 393.08M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.92M $ 1.92M $ 1.92M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.500599 $ 0.500599 $ 0.500599 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00131387 $ 0.00131387 $ 0.00131387 Praegune hind: $ 0.00191969 $ 0.00191969 $ 0.00191969 Lisateave Talis Protocol (TALIS) hinna kohta

Talis Protocol (TALIS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Talis Protocol (TALIS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TALIS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TALIS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TALIS tokeni tokenoomikat, avastage TALIS tokeni reaalajas hinda!

TALIS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TALIS võiks suunduda? Meie TALIS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TALIS tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!