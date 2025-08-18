Mis on SwissBorg (BORG)

What is SwissBorg? SwissBorg’s flagship product is an all-encompassing crypto management app for retail users. It enables them to on & off ramp, exchange crypto and fiat, earn yield, buy bundles of crypto and access its launchpad investment opportunities. SwissBorg started in the ICO era of 2017 and has over 1 million registered users as of 2024. The app’s products range from on/off ramp, CEX & DEX aggregator (MEX), staking and other passive income opportunities (Earn), cryptocurrency bundles (Thematics), and a launchpad & one-time opportunities (Alpha Early Deals) and more. SwissBorg users are also entitled to airdrops if they happen as it’s one the few centralised entities redistributing them directly to their users. What is BORG? BORG is essential to the SwissBorg experience as it unlocks additional utilities in the app. The more BORG users hold in the app, the more benefits they can unlock either through Premium Tiers or ad-hoc campaigns. Benefits include lower exchange fees, higher allocation in launchpads, higher yield on Earn strategies and increased voting power in referendums proposed by SwissBorg. When was SwissBorg Founded? The project was launched in Switzerland in 2017 and the ICO lasted from Dec 7th, 2017 to January 10th, 2018 where $50 million was raised to kickstart the project. In Q1 2023 SwissBorg performed a Series A, where 16,660 big and small individual investors raised a total of over 21 million Swiss Francs (CHF).

Üksuse SwissBorg (BORG) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

SwissBorg hinna ennustus (USD)

Kui palju on SwissBorg (BORG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SwissBorg (BORG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SwissBorg nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

BORG kohalike valuutade suhtes

SwissBorg (BORG) tokenoomika

SwissBorg (BORG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BORG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SwissBorg (BORG) kohta Kui palju on SwissBorg (BORG) tänapäeval väärt? Reaalajas BORG hind USD on 0.265713 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BORG/USD hind? $ 0.265713 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BORG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SwissBorg turukapitalisatsioon? BORG turukapitalisatsioon on $ 260.46M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BORG ringlev varu? BORG ringlev varu on 982.60M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BORG (ATH) hind? BORG saavutab ATH hinna summas 1.64 USD . Mis oli kõigi aegade BORG madalaim (ATL) hind? BORG nägi ATL hinda summas 0.00502687 USD . Milline on BORG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BORG kauplemismaht on -- USD . Kas BORG sel aastal kõrgemale ka suundub? BORG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BORG hinna ennustust

