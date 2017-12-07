SwissBorg (BORG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SwissBorg (BORG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SwissBorg (BORG) teave What is SwissBorg? SwissBorg’s flagship product is an all-encompassing crypto management app for retail users. It enables them to on & off ramp, exchange crypto and fiat, earn yield, buy bundles of crypto and access its launchpad investment opportunities. SwissBorg started in the ICO era of 2017 and has over 1 million registered users as of 2024. The app’s products range from on/off ramp, CEX & DEX aggregator (MEX), staking and other passive income opportunities (Earn), cryptocurrency bundles (Thematics), and a launchpad & one-time opportunities (Alpha Early Deals) and more. SwissBorg users are also entitled to airdrops if they happen as it’s one the few centralised entities redistributing them directly to their users. What is BORG? BORG is essential to the SwissBorg experience as it unlocks additional utilities in the app. The more BORG users hold in the app, the more benefits they can unlock either through Premium Tiers or ad-hoc campaigns. Benefits include lower exchange fees, higher allocation in launchpads, higher yield on Earn strategies and increased voting power in referendums proposed by SwissBorg. When was SwissBorg Founded? The project was launched in Switzerland in 2017 and the ICO lasted from Dec 7th, 2017 to January 10th, 2018 where $50 million was raised to kickstart the project. In Q1 2023 SwissBorg performed a Series A, where 16,660 big and small individual investors raised a total of over 21 million Swiss Francs (CHF). Ametlik veebisait: https://swissborg.com/en/ Valge raamat: https://docs.swissborg.com/whitepaper/whitepaper Ostke BORG kohe!

SwissBorg (BORG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SwissBorg (BORG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 251.05M $ 251.05M $ 251.05M Koguvaru: $ 982.60M $ 982.60M $ 982.60M Ringlev varu: $ 982.60M $ 982.60M $ 982.60M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 251.05M $ 251.05M $ 251.05M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.64 $ 1.64 $ 1.64 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00502687 $ 0.00502687 $ 0.00502687 Praegune hind: $ 0.255493 $ 0.255493 $ 0.255493 Lisateave SwissBorg (BORG) hinna kohta

SwissBorg (BORG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SwissBorg (BORG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BORG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BORG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BORG tokeni tokenoomikat, avastage BORG tokeni reaalajas hinda!

BORG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BORG võiks suunduda? Meie BORG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BORG tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!