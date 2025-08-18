Rohkem infot SURF

Surf hind (SURF)

1 SURF/USD reaalajas hind:

$0.056441
-37.80%1D
Surf (SURF) reaalajas hinnagraafik
Surf (SURF) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.057137
24 h madal
$ 0.102584
24 h kõrge

$ 0.057137
$ 0.102584
$ 0.102584
$ 0.025609
-8.39%

-37.89%

--

--

Surf (SURF) reaalajas hind on $0.056441. Viimase 24 tunni jooksul SURF kaubeldud madalaim $ 0.057137 ja kõrgeim $ 0.102584 näitab aktiivset turu volatiivsust. SURFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.102584 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.025609.

Lüliajalise tootluse osas on SURF muutunud -8.39% viimase tunni jooksul, -37.89% 24 tunni vältel -- viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Surf (SURF) – turuteave

$ 1.20M
--
$ 1.20M
21.00M
21,000,000.0
Surf praegune turukapitalisatsioon on $ 1.20M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SURF ringlev varu on 21.00M, mille koguvaru on 21000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.20M.

Surf (SURF) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Surf ja USD hinnamuutus $ -0.03443740434881144.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Surf ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Surf ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Surf ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.03443740434881144-37.89%
30 päeva$ 0--
60 päeva$ 0--
90 päeva$ 0--

Mis on Surf (SURF)

SurfLiquid is an on-chain DeFAI (DeFi + AI) agent that manages stablecoin yield for users in a fully non-custodial way. Users connect a wallet, deposit USDC to a personal smart vault, and the agent allocates across vetted lending markets and liquidity pools, rebalancing and compounding automatically. Every action is on-chain and auditable. The system targets practical problems in yield management: missed rebalance windows, gas drag, fragmented pools, and manual monitoring. Surf runs on Base first and integrates a multi-chain execution layer so strategies can expand across EVM networks without users bridging manually. Guardrails include protocol allowlists, position caps, and continuous health checks. The $SURF token powers access to strategy tiers, staking rewards via the Conviction Vault, and governance over parameters like pool allowlists and fee settings. In short, SurfLiquid provides a transparent, self-custodial way to put idle stablecoins to work with AI handling execution and reporting.

Üksuse Surf (SURF) allikas

Ametlik veebisait

Surf hinna ennustus (USD)

Kui palju on Surf (SURF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Surf (SURF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Surf nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Surf hinna ennustust kohe!

SURF kohalike valuutade suhtes

Surf (SURF) tokenoomika

Surf (SURF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SURF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Surf (SURF) kohta

Kui palju on Surf (SURF) tänapäeval väärt?
Reaalajas SURF hind USD on 0.056441 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SURF/USD hind?
Praegune hind SURF/USD on $ 0.056441. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Surf turukapitalisatsioon?
SURF turukapitalisatsioon on $ 1.20M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SURF ringlev varu?
SURF ringlev varu on 21.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SURF (ATH) hind?
SURF saavutab ATH hinna summas 0.102584 USD.
Mis oli kõigi aegade SURF madalaim (ATL) hind?
SURF nägi ATL hinda summas 0.025609 USD.
Milline on SURF kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SURF kauplemismaht on -- USD.
Kas SURF sel aastal kõrgemale ka suundub?
SURF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SURF hinna ennustust.
