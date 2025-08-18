Mis on SuperMeme (SPR)

Super Meme is a next-generation meme coin platform designed to revolutionize token creation and trading by prioritizing fairness, security, and sustainability. The platform allows users to create tokens without coding or providing liquidity, leveraging innovative bonding curve models like refundable and locking curves to prevent rug pulls and align incentives among participants. With $SPR as its governance and revenue-sharing token, holders earn a share of platform revenues from day one. Super Meme also integrates gamified mechanics and loyalty programs to drive demand, foster community engagement, and promote long-term value creation.

SPR kohalike valuutade suhtes

SuperMeme (SPR) tokenoomika

Kui palju on SuperMeme (SPR) tänapäeval väärt? Reaalajas SPR hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SPR/USD hind? $ 0 . Milline on SuperMeme turukapitalisatsioon? SPR turukapitalisatsioon on $ 142.95K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SPR ringlev varu? SPR ringlev varu on 372.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SPR (ATH) hind? SPR saavutab ATH hinna summas 0.02447715 USD . Mis oli kõigi aegade SPR madalaim (ATL) hind? SPR nägi ATL hinda summas 0 USD .

