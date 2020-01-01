SuperMeme (SPR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SuperMeme (SPR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SuperMeme (SPR) teave Super Meme is a next-generation meme coin platform designed to revolutionize token creation and trading by prioritizing fairness, security, and sustainability. The platform allows users to create tokens without coding or providing liquidity, leveraging innovative bonding curve models like refundable and locking curves to prevent rug pulls and align incentives among participants. With $SPR as its governance and revenue-sharing token, holders earn a share of platform revenues from day one. Super Meme also integrates gamified mechanics and loyalty programs to drive demand, foster community engagement, and promote long-term value creation. Ametlik veebisait: https://super.meme/ Valge raamat: https://docs.super.meme/ Ostke SPR kohe!

SuperMeme (SPR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SuperMeme (SPR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 139.90K $ 139.90K $ 139.90K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 372.00M $ 372.00M $ 372.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 376.08K $ 376.08K $ 376.08K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02447715 $ 0.02447715 $ 0.02447715 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00037647 $ 0.00037647 $ 0.00037647 Lisateave SuperMeme (SPR) hinna kohta

SuperMeme (SPR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SuperMeme (SPR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SPR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SPR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SPR tokeni tokenoomikat, avastage SPR tokeni reaalajas hinda!

SPR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SPR võiks suunduda? Meie SPR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

