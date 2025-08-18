Rohkem infot SUPA

Supa Pump logo

Supa Pump hind (SUPA)

Loendis mitteolevad

1 SUPA/USD reaalajas hind:

--
----
-6.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Supa Pump (SUPA) reaalajas hinnagraafik
Supa Pump (SUPA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.39%

-6.39%

-16.20%

-16.20%

Supa Pump (SUPA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SUPA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SUPAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SUPA muutunud -0.39% viimase tunni jooksul, -6.39% 24 tunni vältel -16.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Supa Pump (SUPA) – turuteave

$ 68.31K
$ 68.31K$ 68.31K

--
----

$ 70.98K
$ 70.98K$ 70.98K

961.55M
961.55M 961.55M

999,182,167.899923
999,182,167.899923 999,182,167.899923

Supa Pump praegune turukapitalisatsioon on $ 68.31K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SUPA ringlev varu on 961.55M, mille koguvaru on 999182167.899923. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 70.98K.

Supa Pump (SUPA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Supa Pump ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Supa Pump ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Supa Pump ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Supa Pump ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.39%
30 päeva$ 0-38.07%
60 päeva$ 0-45.96%
90 päeva$ 0--

Mis on Supa Pump (SUPA)

The Token Minting Bot enables users to create and deploy tokens on the Solana blockchain through simple chat commands via Telegram (and soon WhatsApp). This documentation covers setup, basic usage, and platform integrations. Try our Telegram Agent now! The Ultimate Solana Token Creator Supa Pump Bot on Telegram and coming soon to Whatsapp Learn how to get started with Supa Pump Bot, from prerequisites to initial setup.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Supa Pump (SUPA) allikas

Ametlik veebisait

Supa Pump hinna ennustus (USD)

Kui palju on Supa Pump (SUPA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Supa Pump (SUPA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Supa Pump nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Supa Pump hinna ennustust kohe!

SUPA kohalike valuutade suhtes

Supa Pump (SUPA) tokenoomika

Supa Pump (SUPA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SUPA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Supa Pump (SUPA) kohta

Kui palju on Supa Pump (SUPA) tänapäeval väärt?
Reaalajas SUPA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SUPA/USD hind?
Praegune hind SUPA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Supa Pump turukapitalisatsioon?
SUPA turukapitalisatsioon on $ 68.31K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SUPA ringlev varu?
SUPA ringlev varu on 961.55M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SUPA (ATH) hind?
SUPA saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade SUPA madalaim (ATL) hind?
SUPA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SUPA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SUPA kauplemismaht on -- USD.
Kas SUPA sel aastal kõrgemale ka suundub?
SUPA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SUPA hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.