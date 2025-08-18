Mis on Supa Pump (SUPA)

The Token Minting Bot enables users to create and deploy tokens on the Solana blockchain through simple chat commands via Telegram (and soon WhatsApp). This documentation covers setup, basic usage, and platform integrations. Try our Telegram Agent now! The Ultimate Solana Token Creator Supa Pump Bot on Telegram and coming soon to Whatsapp Learn how to get started with Supa Pump Bot, from prerequisites to initial setup.

Üksuse Supa Pump (SUPA) allikas Ametlik veebisait

Supa Pump hinna ennustus (USD)

Kui palju on Supa Pump (SUPA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Supa Pump (SUPA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Supa Pump nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

SUPA kohalike valuutade suhtes

Supa Pump (SUPA) tokenoomika

Supa Pump (SUPA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SUPA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Supa Pump (SUPA) kohta Kui palju on Supa Pump (SUPA) tänapäeval väärt? Reaalajas SUPA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SUPA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SUPA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Supa Pump turukapitalisatsioon? SUPA turukapitalisatsioon on $ 68.31K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SUPA ringlev varu? SUPA ringlev varu on 961.55M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SUPA (ATH) hind? SUPA saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade SUPA madalaim (ATL) hind? SUPA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SUPA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SUPA kauplemismaht on -- USD . Kas SUPA sel aastal kõrgemale ka suundub? SUPA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SUPA hinna ennustust

