Supa Pump (SUPA) teave The Token Minting Bot enables users to create and deploy tokens on the Solana blockchain through simple chat commands via Telegram (and soon WhatsApp). This documentation covers setup, basic usage, and platform integrations. Try our Telegram Agent now! The Ultimate Solana Token Creator Supa Pump Bot on Telegram and coming soon to Whatsapp Learn how to get started with Supa Pump Bot, from prerequisites to initial setup. Ametlik veebisait: https://supapump.fun Ostke SUPA kohe!

Supa Pump (SUPA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Supa Pump (SUPA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 69.40K $ 69.40K $ 69.40K Koguvaru: $ 999.18M $ 999.18M $ 999.18M Ringlev varu: $ 961.55M $ 961.55M $ 961.55M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 72.12K $ 72.12K $ 72.12K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00043975 $ 0.00043975 $ 0.00043975 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00003497 $ 0.00003497 $ 0.00003497 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Supa Pump (SUPA) hinna kohta

Supa Pump (SUPA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Supa Pump (SUPA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SUPA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SUPA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SUPA tokeni tokenoomikat, avastage SUPA tokeni reaalajas hinda!

SUPA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SUPA võiks suunduda? Meie SUPA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SUPA tokeni hinna ennustust kohe!

